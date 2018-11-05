مال وأعمال

أخيراً وبعد طول انتظار وترقب، أعلنت بورصة الكويت بدء تداول الأوراق المالية غير المدرجة 18 نوفمبر الحالي ضمن تداولات السوق الرسمي بعد مطالبات العديد من مساهمي الشركات التي خرجت من السوق الرسمي طواعية أو اجباراً، حيث إن هذا النظام هو الأول من نوعه في منطقة الخليج.

تعريف النظام

والـOTC هو نظام عملت بورصة الكويت على ابتكاره لكي يخدم جميع المتعاملين في الأوراق المالية غير المدرجة بهدف خلق منصة تداول مميكنة بالكامل تتسم بالمصداقية والعدالة. وأوضحت البورصة على موقعها الالكتروني أن التفكير في هذا النظام الجديد يأتي بسبب شكاوى العديد من المساهمين للشركات المدرجة التي خرجت من تداولات السوق الرسمي حيث اتصفت عملية تداول الأوراق المالية غير المدرجة سابقاً بالقصور وافتقارها للشفافية، كما عانى المتداولون من التخوف من مدى جدية عمليات البيع والشراء ومن حقيقة السعر المتفق عليه وصعوبة تحصيل المبالغ الناتجة عن البيع أو المدفوعة للشراء.

6 مزايا رئيسية

ويتمتع النظام الجديد بست مزايا تتضمن ما يلي:

تسهيل اجراءات بيع وشراء الأوراق المالية غير المدرجة.

اختصار الدورة المستندية من خلال الميكنة الكاملة.

تسهيل عمليات التسوية والتقاص بين المتعاملين من خلال النظام.

استحداث موقع الكتروني مخصص بالأوراق المالية غير المدرجة:

خلق نافذة استثمارية لتداول الأوراق المالية غير المدرجة تمنح المستثمر حرية أكبر في اتخاذ قراراته الاستثمارية.

توسعة المجال وتسهيل الاجراءات للشركات الجديدة والمشاريع الصغيرة الراغبة بطرح أوراقها المالية للتداول وغير المؤهلة للدخول في السوق الرسمي.

وأوضحت البورصة في بيانها أنها تسعى من وراء هذا النظام الى تطوير يختصر المسافات واجراء تعديلات شملت ادخال الميكنة الكاملة على هذا النظام، وتطوير آلية عمله والضوابط والنظم الخاصة به، وسد الثغرات القانونية التي كانت تواجه الآلية السابقة، وأوجبت القواعد أن تتم التداولات مرخص لها.

وبينت البورصة أن نظام OTC هو نظام يتم عن طريق الوسطاء على غرار السوق الرسمي، وتحتفظ كافة الشركات بسجلات مساهميها لدى وكالة مقاصة هو نظام الكتروني حديث لتداول الأوراق المالية غير المدرجة في السوق الرسمي، وهو الأوّل على مستوى منطقة الخليج العربي.

وعن آلية التداول، أشارت البورصة الى أنه نظام جديد يتم بموجبه اجراءات التداول التي من شأنها أن ينتج عنها أرباح وخسائر ونقل ملكيات تتم عن طريق مكاتب وساطة مرخص لها. تخضع لقواعد نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة، ويتحمل المتعامل وفق هذا النظام مسؤولية المخاطر الناتجة عن تنفيذ هذه الصفقات، والتقصي عن الوضع المالي والقانوني للشركة التى يتداول على أسهمها.

وكان مدير موقع الموازي. كوم مهند الصانع قد أشار في وقت سابق الى أن العمل بنظام منصة خارج التداول للشركات غير المدرجة سوف يؤدي الى انسحاب العديد من الشركات المدرجة كونه سيكون أقل رقابة وكلفة من التداول في السوق الرسمي. متوقعاً أن يضم السوق الجديد 1750 شركة مساهمة مقفلة تتداول أوراقها المالية في هذا السوق. وقال الصانع ان معدل انسحاب الشركات تزايد في الشهور الأخيرة حيث خرجت ثماني شركات من البورصة في 2016 كما انسحبت 7 شركات أخرى منذ بداية 2017 وحتى الآن.

وتوقع أن يصل عدد الشركات المنسحبة من البورصة بنهاية 2017 الى نحو 14 شركة ليصل اجمالي الشركات التي خرجت من البورصة الى نحو 60 شركة منذ عام 2009.

