مال وأعمال

كشف الصندوق الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بأنه قام بتمويل 595 مشروعاً خلال الأعوام المالية 2015/2016 و2016/2017 و2017/2018 وأن وجود 600 مشروعاً ضمن ميزانيته الرأسمالية يقصد به المشروعات التي سيتم تقديم دفعات مالية لها، أما العدد المستهدف المشار اليه في تقارير الأداء الربع سنوية للصندوق فتخص المشاريع التي تمت الموافقة عليها بالفعل.

وأوضح الصندوق في رده على ملاحظات تقرير حكومي رقابي أنه بصدد مراجعة الاطار العام لاستراتيجيته وتعديلها لتتوافق مع التعديلات الأخيرة التي تمت على أداء الصندوق وبما يحقق الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية للصندوق.

وجاءت ردود الصندوق رداً على ملاحظات تقرير ديوان المحاسبة الذي أشار الى الصندوق قام بتمويل 54.3 بالمئة من اجمالي المشاريع المستهدف تمويلها في خطته الاستراتيجية للعام المالي 2017/2018، موضحاً أن ما تم تمويله 274 مشروعاً في حين أن الميزانية الرأسمالية نصت على تمويل 600 مشروعاً بقيمة 200 ألف دينار لكل مشروع. كما أشار التقرير بشأن أداء الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بشأن مشاريعه الاستراتيجية للعام المالي 2017/ 2018 بالقول أن الصندوق لم يقم تنفيذ مبادراته الرامية لتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي منها عدم انشاء الشركة المشتركة بين الصندوق وشركة البترول الوطنية والخاصة بتوفير فرص للمبادرين لادارة محطات الوقود التابعة للشركة، لافتاً أن الصندوق لم يجتمع مع الفريق المختص طوال العام المالي 2017/2018 سوى مرتين.

