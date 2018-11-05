مال وأعمال

استهلت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع على ارتفاع المؤشر العام 3?5 نقاط ليبلغ مستوى 5072?8 نقطة بنسبة 0?07 في المئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 117?7 مليون سهم تمت من خلال 4015 صفقة نقدية بقيمة 14?2 مليون دينار. وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 2?8 نقطة ليصل الى مستوى 4715?2 نقطة وبنسبة انخفاض 0?06 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 92?11 مليون سهم تمت عبر 2628 صفقة نقدية بقيمة 5?9 مليون دينار (نحو 19?47 مليون دولار). وارتفع مؤشر السوق الأول 6?9 نقطة ليصل الى مستوى 5269?8 نقطة وبنسبة ارتفاع 0?13 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 25?6 مليون سهم تمت عبر 1387 صفقة بقيمة 8?2 مليون دينار (نحو 27?06 مليون دولار). وقد تباينت المؤشرات في ختام التعاملات، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة 0.06 %، فيما ارتفع المؤشران العام والأول بنسبة 0.07 % و0.13 % على الترتيب.

وسجلت مؤشرات 5 قطاعات ارتفاعاً اليوم بصدارة النفط والغاز بنمو نسبته 0.93 %، فيما تراجعت مؤشرات 6 قطاعات أخرى يتصدرها التكنولوجيا بانخفاض كبير نسبته 16 %.

وجاء سهم «الكويتية العقارية» على رأس ارتفاعات الأسهم المُدرجة بالبورصة بنمو قدره 9.8 %، فيما تصدر سهم «الأنظمة» القائمة الحمراء متراجعاً بنسبة 16 %.

وسيطر التباين على التداولات بالبورصة، حيث تراجعت السيولة 22.4 % الى 14.21 مليون دينار مقابل 18.32 مليون دينار بالجلسة السابقة، فيما ارتفعت الكميات 14.6 % الى 117.74 مليون سهم مقابل 102.76 مليون سهم.

وحقق سهم «بنك الخليج» أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 2.76 مليون دينار مُتراجعاً 0.77 %، فيما تصدر سهم «التجارية العقارية» أنشط الكميات بحجم تداول بلغ 29.34 مليون سهم مُتراجعاً بقرابة 5 %.

