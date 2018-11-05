وطن النهار

صرحت نائب المدير العام لشؤون العمالة الوطنية إيمان الأنصاري، أنه وانطلاقاً من النطق السامي لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، بأن ثروة الكويت الحقيقية في أبنائها فهي ثروة لا تعادلها أي ثروة وهم عماد المستقبل أمل الوطن وعلى سواعدهم تبنى الانجازات وتحقق الطموحات، مبينة أن البرنامج يتوجه بخطوات ثابته ومميزة بهدف تدريب وتوظيف وتسكين العناصر الوطنية ذات الكفاءة العالية للعمل في مختلف مؤسسات القطاع الخاص والحد من التوظيف الوهمي.

وأشارت الأنصاري، الى أن الأرقام التي سيتم الحديث عنها حقيقة وتشمل الفترة منذ العام 2015 وحتى الآن باستخدام جميع الامكانات المتوفرة والتي تهدف الى خفض التوظيف الوهمي، مشيرة كلك الى ان عدد صارفي العلاوة الاجتماعية في العام 2014 بلغ حوالي 74 ألف مواطن في حين بلغ عدد من تقاضى العلاوة الاجتماعية لعام 2017 ما يقارب من 70 ألف موظف تقريباً، بعد أن قام البرنامج بدور مميز في الكشف عن المعينين بشكل وهمي ويتعارض مع سياسة البرنامج وأهدافه الوطنية، وبلغ اجمالي المبلغ المنفق حوالي 471 مليوناً.

وذكرت الأنصاري، أن البرنامج يقوم بدور فاعل في معالجة ظاهرة التوظيف الوهمي من خلال البرامج والدراسات للحد من هذه الظاهرة ومن هذه الفعاليات التدخل التشريعي للحد من الظاهرة والتي تهدف التوجه لضبط سوق العمل المحلي، وكذلك التحقق من صرف المزايا المالية الواردة بالقانون لمستحقيها.

اضافة الى الربط الآلي بين الادارة العامة للمنافذ وجهة صرف دعم العمالة وأيضاً تعديل المادة 14 من القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.

ونوهت الى أن انخفاض اعداد المعينين في القطاع الخاص يرجع الى دور البرنامج الذي يهدف الى السيطرة على التعيين الوهمي.

واختتمت تصريحها بالتأكيد على رؤية البرنامج وفقاً لسياسة الدولة وقرارات مجلس الوزراء الموقر وتوجيهات صاحب السمو الأمير لصرف الدعم لمستحقيه وتوفير ودعم العمالة الوطنية ذات الكفاءة العالية والحقيقية ليتمكنوا من القيام بدورهم الوطني في قيادة وتطوير العمل بالقطاع الخاص وتحقيق أهداف المؤسسات والشركات الكويتية في دعم الاقتصاد والتنمية الوطنية.

