وطن النهار

أشاد عميد شؤون الطلبة بجامعة الكويت د.علي سيف النامي بدور بيت الزكاة في زيادة الدعم المادي المقدم من قبله لصندوق الطالب الجامعي بنحو 100 ألف دينار، ليصبح مجموع الدعم المادي 240 ألف دينار لصندوق الطالب للعام الجامعي 2018/2019 ويقسم على فصلين دراسيين، وذلك بسبب زيادة عدد الطلبة غير الكويتيين المقبولين في جامعة الكويت، جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في عمادة شؤون الطلبة بحضور العميد المساعد للخدمات الطلابية د.سلمان العنزي، وممثلي بيت الزكاة نائب المدير العام للخدمات الاجتماعية د.ماجد العازمي ومدير ادارة المشاريع والهيئات الخيرية المحلية أ. موسى الجمعة، وبحضور مدير ادارة الرعاية الاجتماعية بالعمادة وائل العبيد.

وتم خلال اللقاء الاطلاع على مجموعة من المقترحات المقدمة لخدمة الطلبة في جامعة الكويت منها توفير أجهزة لاب توب للمكفوفين، والعمل على مشروع انشاء «تطبيق» خاص على أجهزة الهاتف المحمول لترجمة الكلمات الى لغة الاشارة، بالاضافة الى تقديم خدمات متنوعة مثل انشاء مختبرات وفصول دراسية للطلبة من ذوي الاعاقة.

وتقدم النامي بالشكر لبيت الزكاة على جهودهم المتميزة في مجال العمل الخيري والانساني داخل الكويت وخارجها.

وأثنى على القائمين في بيت الزكاة وعلى رأسهم رئيس مجلس الادارة وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي وتمنى لهم المزيد من التوفيق والنجاح.

