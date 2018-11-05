وطن النهار

برعاية ودعم وحضور محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح وبالتنسيق والشراكة مع الهيئة العامة للشباب، تقيم محافظة الفروانية حلقة نقاشية شبابية لتعريفهم بمبادئ وأهداف «المجلس الشبابي» تمهيدا لاطلاقه، وذلك يوم الأربعاء المقبل بديوان المحافظة ابتداء من الساعة الثالثة عصرا وحتى الساعة الخامسة مساء. وفي هذا الصدد أكد الشيخ الحمود أن الاهتمام بقضايا الشباب ودورهم في مختلف مجالات التقدم المجتمعي أصبح ضرورة بالغة في ظل قدرتهم على احداث الكثير من التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحرص على أن يكونوا رافدا للاستقرار والتنمية والتقدم في مجتمعاتهم. وأشار الى أهمية تأسيس المجلس الشبابي الذي سيفتح المجال لتعبير الشباب عن قضاياهم وتطلعاتهم، داعيا جميع الشباب الى الانضمام الى هذه الحلقات للتعرف على مساعي وأهداف المجلس لتطوير وتنمية مهاراتهم وخدمة وطنهم ومجتمعهم. يذكر أن محافظة الفروانية أقامت العديد من الحلقات النقاشية وورش العمل الشبابية السابقة بالتنسيق مع الهيئة العامة للشباب وعدد من الجهات، ولاسيما حرصها على تبني الافكار الشبابية ودعمها.

