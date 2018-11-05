وطن النهار

كشفت حملة «لا للدمج» التي تضم مجموعة من موظفي برنامج اعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة تقديم مقترح قانون بانشاء هيئة مستقلة للعمالة الوطنية الكويتية بعيدا عن اختصاصات الهيئة العامة للقوى العاملة المعنية بملفات المقيمين والعمالة المنزلية.

وقالت الحملة في تصريح لها أمس: إن مقترح القانون تم تقديمه لأعضاء مجلس الأمة لرفعه للتصويت وللتأكيد على حق العمالة الوطنية بعد الحصول على الموافقات من الجهات ذات العلاقة وآخرها الفتوى والتشريع حيث من المحتمل وضعه للتصويت أمام عقد مجلس الأمة في احدى الجلسات القادمة. وتمنت الحملة أن يتم البت في فصل برنامج اعادة الهيكلة عن القوى العاملة والغاء القرار الأخير حفاظا على حقوق العمالة الوطنية الذين لا تتجاوز أعدادهم المسجلة الـ62 الف عامل كويتي في القطاع الخاص مقابل أكثر من 3 ملايين من العمالة الوافدة. وزادت أنه في حال اقرار القانون الجديد سيكون من اختصاص «الهيكلة» ادارة المنازعات العمالية للكويتيين بعيدا عن شكاوى العمالة الوافدة اضافة الى حصول العاملين على صفة الضبطية القضائية وبالتالي القدرة على متابعة أدائهم الذي ثبت بالاحصائيات التزامهم بأكثر من 80% بأداء أعمالهم المنوطة بهم.

