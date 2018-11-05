وطن النهار

وافقت لجنة الاحمدي في المجلس البلدي على طلب وزارة الدفاع بشأن تخصيص أرض لإنشاء معسكرات للقوة البرية في «الوفرة» كما وافقت على طلب وزارة الاشغال العامة بترخيص مصنع اسفلت مؤقت بمنطقة النويصيب لاحدى الشركات من اجل تصميم وانشاء وصيانة تقاطعات وفتحات التفاف علوية عكسية على طريق النويصيب.

كذلك وافقت اللجنة برئاسة العضو فهيد المويزري على طلب الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بشأن تعديل قرار المجلس البلدي الخاص بترخيص مباني مكاتب مع خدماتها وغرف مضخات وخزانات ارضية ضمن مشروع تشجير طريقي النويصيب والوفرة والزور، كما وافقت على طلب وزارة التربية المتعلق بتوسعة الموقع المخصص لمدرسة خاصة ضمن القطاع «54» في منطقة المنقف، وأحالت كتاب جمعية المنابر القرآنية بشأن تخصيص أرض لإقامة مركز قرآني في مناطق «الفنطاس، أبو حليفة، العقيلة، المهبولة» الى الجهاز التنفيذي في البلدية، وكتاب احدى الشركات المختصة بتجارة الاعلاف والمواشي بشأن استحداث مخرج للمسلخ المركزي وسوق الماشية في محافظة الاحمدي.

وأجلت اللجنة المقترح المقدم من أهالي منطقة الخيران السكنية بشأن توفير الخدمات في المدينة الى حين عمل ورشة تتعلق بهذا الموضوع، فيما وافقت على الطلب المقدم من الهيئة العامة للطرق والنقل البري بشأن الموافقة على تخصيص مسارات طرق مؤقتة من اجل انشاء واستكمال وصيانة الطرق والتقاطعات للجزء القادم من الدائري السابع.

