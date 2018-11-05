وطن النهار

رحب مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي بكبار مسؤولي البلديات في مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين يجتمعون غدا (الثلاثاء) في دولة الكويت بعد اكتمال وصولهم الى البلاد تمهيدا لاجتماع الوزراء المعنيين بشؤون البلديات في دول مجلس التعاون الخليجي يوم الخميس المقبل ورحب المنفوحي بكبار مسؤولي البلديات الخليجية في بلدهم الثاني متمنياً لهم طيب الاقامة في بلد يكن لهم ولشعوبهم الشقيقة كل معاني الأخوة والمودة.

وقال المنفوحي ما من شك أننا نتطلع الى أن يسفر هذا الاجتماع عن توصيات بشأن الموضوعات التي سيناقشها وزراء البلديات في دولنا الخليجية الخميس بمشيئة الله تعالى في اجتماعهم الحادي والعشرين استهدافا لتعزيز مسيرة العمل البلدي المشترك الذي حقق قفزات توعية خلال السنوات الماضية.

وعن هذه الموضوعات أوضح أن: هناك العديد من الموضوعات التي سيناقشها الوزراء من بينها قرار المجلس الوزاري بشأن التخطيط العمراني وكود البناء الخليجي وقواعد المعلومات البلدية بالاضافة الى مناقشة مقترح الأمانة العامة بشأن ابراز العمل الخيري المشترك في المحافل الاقليمية والدولية واستراتيجية العمل البلدي المشترك وغير ذلك من الموضوعات.

ولفت الى أن جدول أعمال الوزراء يتضمن الاعلان عن جائزة مجلس التعاون للعام 2018 تحت مسمى (أفضل التجارب البلدية في مجال أنسنة المدن).

وأضاف قائلا: ان كنا نفتخر بما حققه مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل عام فاننا سعداء وفخورون بشكل خاص بما تحقق على صعيد العمل البلدي الخليجي وما كان له أن يتحقق الا بمثل هذه الاجتماعات الى وفي اطارها يتم تبادل الأفكار والخبرات والتجارب الأمر الذي يجعلنا أكثر تفاؤلا بمستقبل هذا العمل الذي يعتبر أساس التنمية في بلداننا الخليجية.

