مرصد النهار

تسعى جامعة الكويت من خلال انشاء مدينة صباح السالم الجامعية الى ترجمة الحلم الذي طالما راود أبناء المجتمع الكويتي في أن يكون لهم مدينة جامعية متكاملة المرافق، تضم بين جنباتها جميع كليات الجامعة.

وتم تخطيط وتصميم وتنفيذ مرافق ذلك الحرم الضخم بحيث تساير أحدث ما وصلت اليه المنشآت الجامعية الحديثة بالعالم، لتصبح مفخرة لجميع أبناء هذا البلد بتحقيقها للتميز ليس فقط على المستوى المحلي وانما على المستوى الاقليمي والعالمي.

ويجري تنفيذ المدينة الجامعية الجديدة على مساحة أرض تبلغ 6 ملايين متر مربع الى الجنوب الغربي من مدينة الكويت بحيث تضم جميع كليات ومرافق الجامعة في حرمين منفصلين أحدهما للطلاب والآخر للطالبات لتستوعب ما يقارب 40 ألف طالب وطالبة.

وكان مشروع الحرم الجامعي الجديد يعرف بموقع (جامعة الكويت - الشدادية) قبل أن يصدر المرسوم الأميري باطلاق اسم مدينة صباح السالم الجامعية على المشروع تكريماً من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد للدور التعليمي والتربوي لشخصية الأمير الراحل الشيخ صباح السالم رحمه الله.

وليس مستغرباً اطلاق لقب مدينة على الحرم الجامعي الجديد فمساحة المشروع من الضخامة بحيث يمكن أن تسمى مدينة لاحتوائها على جميع مكونات المدن والتي تسمح لسكانها بالبقاء فيها دون الحاجة الى الانتقال لأي مكان آخر نظراً لتوفر جميع الاحتياجات والمرافق المطلوبة للسكان، فضلاً عن كونها بذات المساحة التي كانت تشغلها مدينة الكويت المصغرة وهي من موقع أبراج الكويت الى موقع دوار فندق الشيراتون.

ويعتبر مشروع مدينة صباح السالم الجامعية المشروع الرائد في الخطة التنموية للكويت من ناحية التنمية البشرية. وهو كذلك المشروع الأكبر في تاريخ الكويت خارج القطاع النفطي، حيث تمتاز هذه المدينة عن نظيراتها في المنطقة بالنظرة الابداعية والفنية والرغبة في انشاء مدينة جامعية مكونة من كليات جامعية تمثل كل واحدة منها تحفة معمارية تنسجم جماليتها مع فلسفتها التعليمية وخصوصيتها الدراسية، وقد حصدت كليات مدينة صباح السالم الجامعية العديد من الجوائز العالمية في مجال التصميم.

ومن هذا المنطلق تطمح جامعة الكويت الى تسخير أحدث ما وصلت اليه تكنولوجيا التعليم وتقنيات التدريس في سبيل خدمة الطالب في الحرم الجامعي الجديد بحيث يمثل نقلة نوعية في الميدان الأكاديمي اقليمياً الى جانب توفير بيئة تساعد وتحفز الطالب على التعلم والابداع، تتوافر بها جميع وسائل التعليم الحديثة ووسائل الترفيه التي تدعم العمل التعليمي.

وترتكز فكرة تصميم المخطط الهيكلي لمدينة صباح السالم الجامعية على انشاء مدينة أكاديمية على ضفتي واحة عريضة من أشجار النخيل والحدائق المزروعة الخضراء حيث المكان المناسب للفكر والابداع الأكاديمي، حيث تنقسم مشاريع مدينة صباح السالم الجامعية الى قسمين أولهما مباني الكليات والمرافق وثانيهما مشاريع البنية التحتية، فيما تنقسم مباني كليات ومرافق المدينة الجامعية الى حرمين (الحرم الرئيس والحرم الطبي).

ويضم الحرم الرئيس الكليات الانسانية وهي (الآداب، التربية، الحقوق، الشريعة والدراسات الاسلامية والعلوم الاجتماعية). والكليات العلمية وهي (الهندسة والبترول، العلوم، العمارة، العلوم الادارية، العلوم الحياتية وعلوم الحاسوب)، بينما يضم الحرم الطبي الكليات الطبية هي (الطب، الصيدلة، طب الأسنان، الطب المساعد والطب الوقائي).

الهندسة والبترول

تبلغ مساحة الانشاءات في الكلية حوالي (300,000 متر مربع) لمبنيي الطلاب والطالبات اللذين يفصلهما واحة صناعية تحتوي أنواعاً من الحياة النباتية، ويحتوي المبنى على سرداب للسيارات وثلاثة أنفاق اثنين منهما للخدمات وأحدهما للمشاة، ويحتوي حرم الكلية على (6) أقسام أكاديمية هي الهندسة الكيميائية، الهندسة المدنية، الهندسة الكهربائية، والهندسة الصناعية، الهندسة الميكانيكية وهندسة البترول بالاضافة الى ادارة الكلية ومجموعة من المرافق التعليمية والأبحاث، والمرافق الخاصة ومرافق الأنشطة الطلابية، ويتألف المبنى من ستة أدوار كما يحتوي الحرم على مساحة اضافية تتسع لتخصصين علميين مستقبليين.

ويضم حرم كلية الهندسة والبترول (462) مختبراً علمياً مجهزاً وفق أحدث المواصفات العالمية بل والنادرة أيضا حيث سيحتوي الحرم على (hydraulics Lab Seismic Lab)، كما يحتوي المبني قاعات دراسية نموذجية ذات أحجام مختلفة، وتم تجهيز كل من المبنيين بمسرح يستوعب 500 طالب، ويتميز مبنى الكلية بالواجهات الخارجية التي تمزج بين عنصري الحجر الرملي (Terra-cotta) والقواطع الزجاجية على شكل ستائر تعمل على تظليل النوافد وحماية المبنى من المناخ الحار، كما أن التصميم حرص على ابراز عناصر الصحراء والماء والتربة في البيئة الكويتية.

العلوم

يكتسب حرم كلية العلوم في مدينة صباح السالم الجامعية أهمية خاصة حيث كان ثاني أكبر مبنى انشائي على مستوى الكويت بعد مشروع مستشفى جابر وتبلغ مساحة البناء في هذا الحرم حوالي (375000 متر مربع)، والتى تزيد عن مساحة البناء في برجيين (ناطحتي سحاب) طول كل منهما 80 طابقاً، الى جانب دوره في تطوير منظومة البحث العلمي والارتقاء بأساليب التعليم لتواكب أرقى الجامعات العالمية من خلال تسخير أحدث التطورات والأجهزة التعليمية بالعالم.

ويتكون المبنى من عدد 2 سرداب لمواقف السيارات والمعدات ودور أرضي و5 طوابق علوية، ويحتوي المبنى على حوالي 121 فصلاً دراسياً و821 مختبراً علمياً حيث يعد من أكبر المراكز البحثية في الشرق الأوسط من حيث عدد المختبرات، ويعتبر تنفيذ هذه المختبرات ثاني أكبر بند من بنود الانشاء في الكليات ويتم تنفيذه عبر شركه أميركية وهي واحدة من أكبر الشركات بالعالم في هذا التخصص، وتتنوع تخصصات تلك المختبرات بين كيميائية وفيزيائية وفلكية وبيئية وغيرها، ويحتوي الحرم أيضا على 9 قاعات دراسية كبرى و2 مسرح متعدد الاستخدامات، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمشروع حوالي 8300 طالب وطالبة و1500 عضو هيئة تدريس واداري.

التربية

تقدر مساحة البناء الكلية لمبنيي الطلاب والطالبات بكلية التربية الجديد بـ (105,688) متراً مربعاً، وينتظر أن يستوعب عند افتتاحه حوالي 4050 طالباً وطالبة بالاضافة الى عدد 395 من أعضاء هيئة التدريس والموظفين.

وتحتوي الكلية على عدد (5) أقسام ادارية ووحدة لتعليم اللغات بالاضافة الى قسم توسعة مستقبلي، يحتوي المبنى على ادارة الكلية ومكتبة وقاعات دراسية وقاعات محاضرات ومراكز أبحاث بالاضافة الى مساحات مخصصة للأنشطة الطلابية، جميعها موزعة على الأدوار الخمسة للمبنى ومزودة بتقنية طرق التعليم الذكية. ويضم المبنى 33 فصلاً دراسياً و101 مختبر وقاعة ضخمة مدرجة متعددة الأغراض الى جانب 496 مكتباً ادارياً وطلابياً وكذلك 285 موقفاً للسيارات بسرداب المبنى. وقد حصد تصميم الكلية على ثمان جوائز عالمية وهو التصميم الذي حرصت جامعة الكويت من خلاله على توفير بيئة تعليمية تجعل من الطالب محور الاهتمام وسط أجواء من التواصل بين أجزاء مجتمع المعرفة وتحت تأثير الاضاءة النهارية لجميع الفصول الدراسية، وهو الأمر الذي مثل تحدياً لفريق التصميم في ظل درجات الحرارة المرتفعة في الكويت، حيث يتميز تصميم المبنى بالممر الخارجي الرئيس وهو عبارة عن درج كبير ذي مساحة مفتوحة ضخمة تحيط بالمبنى بحيث يوفر بنفس الوقت مدخلاً من منطقة مواقف السيارات للطلبة، وأماكن للدراسة، ومكان لتجمع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس لتبادل المعلومات والتفاعل. أما الواجهات الخارجية للمبنى فهي عبارة عن واجهات زجاجية تقع خلف قواطع خرسانية تشبه الحجر القديم (حجر جيري) مصممة بطريقة لتوفيرالظل الكافي الذي يقلل من أشعة الشمس وانبعاث الحرارة وذلك طبقا لأسس الهندسة المستدامة.

الآداب

يتألف مبنى كلية الآداب من خمسة أدوار فوق الدور الأرضي ودورين سفليين يستخدم للخدمات وكموقف لسيارات الموظفين، ويضم سبعة أقسام اكاديمية ووحدة تعليم لغات، كما تشمل ادارة الكلية ومجموعة متنوعة من المرافق التعليمية وأماكن لاجراء الأبحاث، ومرافق خاصة بما في ذلك مختبر الوسائل الاعلامية الرقمية ومختبر التصوير الصحافي واستوديو تلفزيوني، جميعها مجهزة بتكنولوجيا التعليم الذكية.

ويتوقع أن يستوعب المبنى الجديد عدداً من الطلاب يعادل حوالي 2.755 طالب وطالبة، بالاضافة الى 510 عضو من هيئة التدريس والموظفين. تقدر مساحة البناء الكلية للمبنيين بــ (104.845 متر مربع) تقريباً. ويوفر المبنى الجديد لكلية الآداب 69 فصلاً دراسياً مجهزاً بأحدث الوسائل التكنولوجية التعليمية، هذا بالاضافة الى مدرجين كبيرين للمناسبات الكبرى، و54 مختبراً دراسياً تسهم في تعميق البيئة التدريسية المتطورة. يطلق على المبنى اسم (الخيمة الزجاجية) حيث أن شكل الخيمة هو السمة الرئيسية للمبنى وهي مستوحاة من أماكن التجمع التقليدية في بادية الكويت، حيث انها مغلقة من الاعلى بمنارات زجاجية لتأمين الظل داخل المبنى، ومفتوحة عند القاعدة لدمج الحديقة الخارجية مع داخل المبنى. يتنقل الطلبة والزوار داخل المبنى عبر مواقع تجمع خلابة، وتعمل الحدائق العامودية كحلقة وصل بين الدور الأرضي والأدوار العليا كذلك الحال مع الصفوف الدراسية والمكاتب والحديقة في أسفلها، حيث اعتمد تصميم الواجهات الخارجية بشكل أساسي على تطبيق تقنيات البناء الصديقة للبيئة (الهندسة المستدامة) مع اختيار نوعيات خاصة من الأحجار والزجاج، وعلاوة على ذلك، تم الحرص على تلبية المتطلبات السمعية الملائمة لضمان سماع الصوت بوضوح في أماكن التعليم من كافة الأحجام والحد من تشويش الضجيج في الخارج.



العلوم الإدارية

مبنى الكلية الذى يستوعب حوالي 4400 طالب وطالبة وحوالي 820 عضو هيئة تدريس وموظف، وينشأ على مساحة تقدر بحوالى(136,759 متر مربع)، وتوفر مباني كلية العلوم الادارية 2 من المسارح الضخمة و26 فصلاً دراسياً للطلبة منهم 16 فصل مدرج و58 فصلاً دراسياً للطالبات منهم 38 فصلاً مدرجاً، بالاضافة الى 18 مختبراً علمياً للطلبة و29 للطالبات كما أن احتواء حرم الكلية الجديد على شريط متابعة الأسهم والسندات الالكتروني في كل من واجهة المبني وحول البهو الخاص بنقاط تجمع الطلبة يمنح الكلية قيمة مضافة وهي القيمة التي تكسب ذلك المبني روح أسواق المال، وتعوّد الطلبة على منظومة المعاملات المصرفية وتربطهم بآلية التعاملات المالية والتجارية، أن حرم كلية العلوم الادارية الجديد سيشدد على خصوصية الكلية كمؤسسة أكاديمية ساهمت وستساهم في تزويد سوق العمل المحلي بالطاقات الشابة والمخرجات المبدعة فضلاً عن القيادات المرموقة وذلك من خلال التفاعل الايجابي والتعاون والتكامل المدروس مع البيئات التخصصية وأسواق المال والشركات المالية الكبري والبنوك، اذ روعي في تصميم الكلية على رعاية أحد أهم الوظائف والمميزات الجامعية وهي ايجاد التواصل وتبادل الأفكار والتعايش الايجابي في ما بين الطلبة الدارسين في المؤسسة الأكاديمية، وهو الأمر الذي يتجلى من خلال تخصيص مساحات كبيرة من المبنى لتكون عبارة عن بهو يجمع الطلبة ونقطة التقاء للدارسين تحتوي على جميع ما يحتاجه الطالب من خدمات كالاستراحات والمطاعم والمقاهي والمحلات التى تبيع مستلزمات الطلبة، مشيراً الى أن نقاط تجمع الطلبة وسط الكلية تتميز بأجواء جاذبة للشريحة الشبابية كالانارة الطبيعية التى توفرها الأسقف الشفافة التي تسمح بمرور أجزاء من أشعة الشمس، والسلالم الالكترونية والمؤثرات المائية وهي في مجملها عناصر تجعل من الكلية مكاناً محبباً وجاذباً.

العلوم الحياتية

ينقسم مبنى كلية العلوم الحياتيه الى حرمين، أحدهما للطالبات وآخر للطلبة بمساحة اجمالية تقدر بحوالي (169,000 متر مربع) بواقع 5 أدوار لمبني الطالبات و4 أدوار لمبني الطلبة، وينتظر أن تعمل الكلية بطاقة استيعابية تقدر بحوالي (3.564) طالب وطالبة، بالاضافة الى حوالي (689) عضو هيئة تدريس وموظف، كما تحتوى الكلية مسجداً فرعياً تبلغ مساحته (1739) متراً مربعاً.

وسيوفر المبني الجديد لكلية العلوم الحياتية (36) فصلا دراسيا بواقع 14 فصلا للطلبة و22 فصلا للطالبات كما سيحتوي علي 3 مسارح أو قاعات كبري 1 للطالبات و2 للطلبة كما يحتوي المبني الجديد على (66) مختبراً علمياً بواقع 24 لطلبة و42 مختبراً للطالبات سيتم تنفيذها وتجهيزها وفق أحدث ماوصلت اليه التكنولوجيا والتجهيزات الفنية.

وجاء تصميم الكلية بطابع يمزج بين التقدم التكنولوجي والطابع الجمالي ذو اللمسة الجمالية، دون أن يغفل الجانب التراثي والتقليدي للبيئة الكويتية حيث يبعث المبني ذو الزوايا المائلة الشعور بالانطلاق والحداثة والتطور بينما تعطي التكسية الخارجية روح هندسة (السدو الكويتي) الأصيل ويمتاز المبني بتكسية ثنائية، فبالاضافة الى الغطاء الزجاجي للمبني تأتى التكسية الخارجية ذات الشكل الهندسي الأنيق لتمنح صورة جمالية وحماية وقاية من المؤثرات الحادة في الكويت، ويتألف الغلاف الخارجي من ألواح معدنية مثقبة ومائلة لتساعد على ادخال الاضاءة الطبيعية المطلوبة وتوفير الظل في آن واحد.

الحقوق

ان التفكير في تصميم وانشاء حرم جديد لهذه لكلية العريقة بكل ما تحمله من ارث علمي ومعرفي وأخلاقي يحتم أن يعكس هذا المبنى تلك المكانة المرموقة لهذه المؤسسة الشامخة وأن يلبي كذلك كل احتياجات العملية التدريسية لكوادرها فضلاً عن توفير الأجواء الكفيلة بالخلق والابداع وتفتح المواهب والتحصيل، حيث يساهم استخدام كتل الأحجار الضخمة ونمط العمارة الاسلامية والعناصر المعمارية الحديثة عند مدخل كلية الحقوق في ابراز الأصالة والقوة والشموخ والانضباط.

كما يمثل الرواق المتوسط أو (الجاليريا) نقطة تجمع لتواصل الطلبة وتبادل الآراء، وستكون الجاليريا بمثابة القلب لكل كلية، حيث تتميز بجدار مائي يجعلها أكثر الأماكن جذباً للطلاب وللزائرين، وسوف يغطي هذا الرواق من أعلاها بنوع من الزجاج منفد لضوء النهار، وهو ما سيعمل على خلق بيئة طبيعية محمية من العوامل الجوية.

ويبلغ اجمالي مساحة البناء في حرم كلية الحقوق الجديد حوالي 55,972 متر مربع، من المتوقع أن تستوعب حوالي 935 طالباً سيقوم بتقديم الخدمات التعليمية والادارية والمساندة لهم طاقم مكون من 180 فرداً، وسيستوعب المبنى ذو الخمس أدوار الأقسام العلمية للكلية وهي قسم القانون الجزائي، القانون الدولي، القانون الخاص، القانون العام، كما يضم المبنى 33 قاعة دراسية.

العلوم الاجتماعية

يشغل مبنى الكلية الجديد مساحة 79,961 متراً مربعاً لتستوعب حوالي 1450 طالباً وطالبةً و165 عضو هيئة تدريس وقد تطور تصميم كلية العلوم الاجتماعية الجديدة من حيث المفهوم من المفهوم التقليدي تماماً الى مفهوم معبر أكثر عن المجتمع مع الحفاظ على الطابع التراثي لكلية العلوم الاجتماعية القائمة، ويمكن ملاحظة هذا المزيج في المباني مع المشربية التي تغطي حائط الوقاية من الشمس بما فيه من آخر مستجدات التكنولوجيا، ويتميز المبنى بمدخله الرئيس ذي الرواق الكبير من حيث الترحيب برواد المبني ومزيج بين الأصالة والحداثة.

ويأخذ مبنى كلية العلوم الاجتماعية شكلاً مستطيلاً في اتجاه الواحة مع طراز دائريّ متميز عند المدخل الرئيسي، وقد تم توزيع البرنامج التعليمي حول ساحاتٍ داخلية متناظرة، بالاضافة الى المناطق العامّة والمنشآت التعليمية والغرف الدراسية ومختبرات الأبحاث التي صممت بالقرب من مواقف السيارات الخارجية في الدور الأرضي، وتشغل ادارة الشؤون الأكاديمية وادارة شؤون الطلاب الأدوار العُليا من المبنى وهي تشرف على الواحة المائية، كما توجد الغاليريا بمنتصف المبني للمساعدة في التحرك من مبني الى الآخر لمزاولة الأنشطة الطلابية والأكاديمية في بيئة تتسم بالبساطة وعد التكلف، وتضم بين جنباتها شاشة ارشادية محاطة بالمقاعد الوثيرة، ومن المؤكد أنها أكثر الأماكن جذبا للطلاب وللزائرين.

الشريعة والدراسات الإسلامية

تبلغ مساحة مبنى الكلية الجديد حوالي 60,796 متراً مربعاً وستكون مهيأة لاستقبال حوالي 750 طالباً و45 أستاذاً، يعمل الشكل المعماري لكلية الشريعة على دعم رؤيتها من خلال نواحي من اهمها النخيل المحلق الذي يسهم في تعزيز أجواء الواحة، حيث المكان للراحة والاستجمام وكذلك الممر الطولي الممتد من المدخل الأمامي المنتهي بالمكتبة وواحة الجامعة، والذي يوحي الى فكرة وكأنه ممر الى التنوير الى جانب الجدران الزجاجية الشفافة التي تعطي الطلاب والزائرين انطباعاً بالشفافية وتفتح العقل، وكذلك الأرضية بطرازها الاسلامي العتيق الذي يشبه طراز أرضيات الجامع الكبير بالقيروان، ما يعكس احترام الأصالة الحداثة في آن واحد.

أما المحافظة على البيئة فهي مسؤولية وليست خياراً في مبنى كلية الشريعة الجديد حيث يمكن ملاحظة ذلك من خلال تزويد هذا الصرح بجدران الوقاية من أشعة الشمس للحماية من العوامل الجوية القاسية بدولة الكويت، الى جانب استخدام الخلايا الشمسية، وسخانات المياه العاملة بالطاقة الشمسية، والنظم الميكانيكية التي تتميز بالكفاءة، واستخدام المواد غير الضارة بالبيئة، وغيرها من الأمور الأخرى.

