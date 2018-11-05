وطن النهار

اكد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد تسخير جميع الامكانات وعدم ادخار الجهد في سبيل المساهمة الفاعلة لمحافظة الاحمدي لتحقيق رؤية الكويت للتنمية المستدامة 2035، وعلى النحو المنشود، منوها الى سعي المحافظة لاستنهاض مختلف فئات المواطنين والشرائح العمرية وخاصة الشباب على امتداد المحافظة جنبا الى جنب مع مسؤولي قطاعات العمل والانتاج الفنية والادارية الرسمية والاهلية في مناطق المحافظة. جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اعضاء فريق رؤية الكويت للتنمية المستدامة 2035، المهندسة سارة أكبر عضو المجلس الاعلى للتخطيط وعضو مجلس أمناء جهاز الحرير، ولولوة النعمة وباسل اشكناني من مكتب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء، والدكتورة فاطمة الموسوي مدير مشروع المنصة الوطنية لعرض الكفاءات الشبابية «كفو» التابعة للديوان الاميري ومديرة مكتبها ألطاف الحنو، حيث أكد الخالد توجيه مختلف جهات الاختصاص بالمحافظة لتحقيق اقصى درجات التعاون في هذا الشأن.

