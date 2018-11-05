وطن النهار

شرم الشيخ (مصر)- «كونا»: أعرب ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري عن سعادته لتشرفه بتمثيل سموه في (منتدى شباب العالم) بجمهورية مصر العربية.

كما عبر ممثل سمو الامير في تصريح لـ «كونا» على هامش افتتاح المنتدى السبت الماضي عن سعادته بنقل تحيات صاحب السمو الى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والى الشعب المصري.

واشار الى «العلاقة الوطيدة» التي تجمع القيادتين الحكيمتين في البلدين الشقيقين الكويت ومصر.

وذكر ان العلاقة ايضا بين البلدين «استراتيجية لما تحمله من محبة وتوافق وتعاون على جميع الصعد».

وقال ان المنتدى الذي يضم حوالي 5000 شاب وشابة من اكثر من 140 دولة يمثل فرصة لتبادل الثقافات والحضارات بين شعوب العالم أجمع. واضاف ان ذلك من شأنه توحيد الكلمة حول التسامح بين الاديان ونبذ الغلو والتطرف الموجود «للأسف» في هذه الفترة.

ولفت ممثل سمو الامير الى أن وجود عدد كبير من الشباب حول العالم في هذا المنتدى «يعطي روحا ايجابية للشباب من خلال التنوع الثقافي والفكري والحرص على ان يكون هذا المؤتمر ناجحا بكل المقاييس».وشدد على أن الكل يعول دائما على الشباب باعتبارهم «حاضر اليوم وقادة المستقبل» متمنيا أن تتكلل فعاليات هذا المنتدى بالنجاح والتوفيق وأن تخرج عنه نتائج ايجابية.

ونوه في الوقت ذاته بمشاركة مجموعة من الشباب والشابات الكويتيين في المنتدى.

واشار في هذا السياق الى الدعم اللامحدود الذي تحظى به وزارة (الشباب) بالكويت من قبل القيادة السياسية العليا لتحقيق رؤية الكويت 2035 مضيفا «وهذا ما يجعلنا ككويتيين فخورين بذلك».

