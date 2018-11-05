وطن النهار

القاهرة- «كونا»: باشر السفير الكويتي عبدالله المطيري اول من أمس السبت عمله بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أمينا عاما مساعدا لقطاع الشؤون الادارية والمالية بعد ان أدى اليمين القانونية امام امين عام الجامعة احمد ابو الغيط. وتأتي تأدية السفير المطيري اليمين القانونية ضمن مراسم تسلمه لمهامه بصورة رسمية اعتبارا من 22 اكتوبر 2018. وكان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية وافق على تعيين مرشح الكويت السفير المطيري أمينا عاما مساعدا لجامعة الدول العربية لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل. جاء ذلك في قرار صدر بالإجماع عن المجلس الوزاري في دورته في سبتمبر الماضي خلفا للسفير الكويتي عدنان الخضير.

