وطن النهار

فيينا- «كونا»: بحث سفير الكويت لدى رومانيا طلال الهاجري ورئيسة الوزراء الرومانية فيوريكا دانتشيلا سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية.

وقال الهاجري في تصريح خاص لـ «كونا» امس الاحد ان المباحثات عقدت في مقر رئاسة الوزراء الرومانية أول من امس السبت. واضاف السفير الهاجري ان رئيسة الوزراء الرومانية اعربت له عن ارتياحها الكبير من زيارتها الاخيرة للكويت وما اسفرت عنه من نتائج ايجابية مثمنة الديناميكية الكبيرة في العلاقات الثنائية بين البلدين. ولفتت الى توقيع مذكرتي تفاهم في اثناء الزيارة تتعلق الاولى بالتعاون في المجال السياحي والثانية حول اقامة مشاورات ثنائية بين وزارة الخارجية في البلدين وتبادل الزيارات رفيعة المستوى بين مسؤولي البلدين.واشادت رئيسة الوزراء الرومانية بالعلاقات التي تربط بلادها والكويت ووصفتها بـ «متميزة» مؤكدة رغبة الجانبين المشتركة في تطويرها وتقوية اواصرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والانسانية. وتأسست العلاقات بين الكويت ورومانيا في عام 1963 وتشهد اليوم تطورا مستمرا بفضل اعتمادها على ما يسمى بالدبلوماسية الاقتصادية التي تميز العلاقات الجيدة بينهما في مختلف المجالات.

