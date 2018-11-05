وطن النهار

افتتح ديوان المحاسبة البرنامج التدريبي «التدقيق المالي وتدقيق الأداء وتدقيق تكنولوجيا المعلومات» والذي ينظمه الديوان لمدققي مكتب التدقيق الوطني المنغولي خلال الفترة 4-8 نوفمبر الحالي. وقال نائب المدقق العام في مكتب التدقيق الوطني المنغولي سود بورينبات إن كلا من ديوان المحاسبة بالكويت وجهاز الرقابة الأعلى المنغولي يعملان وفقا لاتفاقية ثنائية مبرمة بين الجهازين، وعليه تأتي هذه الزيارة ضمن أطر عمل الاتفاقية الموقعة فيما بين الطرفين. وفيما يتعلق بتطلعاته المستقبلية المعنية بتطوير العمل الرقابي ومهنة التدقيق في الجهاز المنغولي، أكد بورينبات على جهودهم المبذولة لتطوير العمل، إلى جانب تطوير المستندات الخاصة بسياسة التدقيق في الجهاز، وتطوير قانون تدقيق الدولة، مشيرا إلى أنهم حاليا بصدد التعديل والتغيير على الهيكل التنظيمي للجهاز المنغولي. وأضاف أن المشاركين في البرنامج التدريبي حريصون على تطبيق جميع المعلومات والتجارب المستفادة من قبل ديوان المحاسبة الكويتي كونه يعد من الأجهزة الرائدة في المجال.

