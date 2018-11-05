وطن النهار

أعرب وزير التربية وزير التعليم العالي د.حامد العازمي، عن سعادته بفوز مدرسة الاخلاص الأهلية بالمركز الأول في مسابقة تحدي القراءة العربي التي أقيمت في دبي، متمنيا لهم المزيد من النجاح والتفوق وحصد الألقاب والجوائز على جميع الأصعدة.

وأكد العازمي خلال استقباله صباح أمس مدير مدارس الاخلاص الاهلية محمد الصايغ ومؤسسها عبدالله الصايغ بمناسبة فوز مدرسة الاخلاص الأهلية بجائزة المدرسة المتميزة في مشروع تحدي القراءة العربي، من بين 52 ألف مدرسة في 44 دولة على مستوى الوطن العربي، حرص الوزارة على الدعم المتواصل لجميع قطاعات التربية، لاسيما قطاعي التعليم العام والتعليم الخاص من أجل تطوير التعليم وصقل المواهب الطلابية على جميع المستويات الثقافية والعلمية والرياضية، وحصد المراكز المتقدمة في المسابقات العربية والخليجية والدولية. وهنأ العازمي القائمين على مدرسة الاخلاص، مشيدا بدورهم البناء في تحقيق هذا الانجاز في المحفل الدولي، متمنيا لجميع المدارس في البلاد تحقيق المزيد من التفوق وتحقيق المراكز المتقدمة وحصد الجوائز بما يحقق رفع اسم الكويت عاليا في العديد من المسابقات في المحافل الدولية.

وقدم القائمون على المدرسة الدرع التذكارية للوزير، مشيدين بدور الوزارة والقائمين عليها بتشجيع المدارس لتحقيق المراكز المتقدمة. الجدير بالذكر ان حضر حفل الاستقبال كل من وكيل وزارة التربية بالتكليف يوسف النجار والوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد والوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي د.عبدالمحسن الحويلة والوكيل المساعد للتخطيط والمنشآت ياسين الياسين ومنسق عام مشروع تحدي القراءة العربي د.مبارك العتيبي ومنسق التعليم الخاص أحمدي الماجدي ومساعد الرئيس التنفيذي للشؤون الاعلامية وتطوير الأعمال وديع الصايغ ومساعد الرئيس التنفيذي للشؤون المالية ناصر المطوع.

