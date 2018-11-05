وطن النهار

تنطلق صباح اليوم فعاليات ملتقى الاعلام والتكنولوجيا والاتصال في النسخة الثالثة، والمقرر استمراره لمدة يومين، بفندق جي دبليو ماريوت الكويت، بالتعاون مع وزارة الاعلام والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، والمعهد العربي للتخطيط، والجمعية الكويتية للاعلام والاتصال، واكاديمية الاعلام المتكامل، وبرعاية شركة زين للاتصالات المتنقلة، وبيت التمويل الكويتي، والخطوط الجوية الكويتية، وبمشاركة كوكبة من كبار المسؤولين في قطاعات التكنولوجيا والاتصال الحكومية والخاصة، وعدد من المختصين والأكاديميين من أصحاب الخبرات، اضافة لمنتجين مستثمرين في صناعة الاتصال والتكنولوجيا والاعلام على المستويين المحلي والدولي.

ويحمل الملتقى في اجندته لهذا العام 8 جلسات تدريبية تمزج ما بين الاعلام بأدواته المختلفة، والتكنولوجيا التي اصبحت مصدرا مهما في صناعة الاعلام وتطوره، والتي تأتي على شكل برامج تدريبية مكثفة لها أهمية كبيرة في تطوير ادراكنا ومفاهيمنا وقدراتنا بالتعامل مع تلك المؤثرات الثلاث الاعلام، الاتصال، والتكنولوجيا.

ويضم الملتقى في جلسة الافتتاح بالاضافة الى اربعة جلسات، وتأتي الجلسة الاولى بعنوان «كيف تتفاعل مع غيرك» وتناقش جلستها فهم العناصر التي تميز التواصل الفعال والمزايا والقيود المختلفة في وسائل التواصل الاجتماعي، ومواجهة الخوف من الخطابة وتحدي عقبات التحدث أمام الناس وفتح قنوات التواصل الفعالة، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعى لايجاد فرص عمل وتبادل الخبرات، وفهم كيفية صياغة الرسائل المتنوعة لمختلف الجماهير، والجلسة الثانية بعنوان «كيف تنمي حياتك» وتناقش جلسته التعريف بأهمية الابتكار في مواجهة التحديات ونشر مفهوم وثقافة فن الابتكار، والاستخدام الفعال لوسائل التواصل الاجتماعى لدعم ريادة الأعمال وبدء مشروعات صغيرة متوسطة (SMEs)، وانجاز أهم الأمور في أقل وقت ممكن عن طريق التخطيط السليم وتحديد الأولويات، واستغلال وسائل التواصل الاجتماعى لعمل أشياء نحبها وتعود بالنفع علينا، واستغلال وسائل التواصل الاجتماعى للتسويق للذات بشكل جيد وتوسيع شبكة العلاقات الاجتماعية، والجلسة الثالثة بعنوان «كيف تنمي مهاراتك» وتناقش جلسته تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى، والحكومات الذكية.. وأفضل استخدام للتكنولوجيا الحديثة، والاستثمار في الاعلام والتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، وتنظيم الحملات باستخدام الاعلام ووسائل الاتصال الجماهيري، وأبجديات القيادة والريادة في التكنولوجيا، وتجنب الاحتيال الالكتروني عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعى، وتأثير استخدام التكنولوجيا في حياتنا وأعمالنا اليومية، والجلسة الرابعة بعنوان «تجارب حية» وتعرض استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في القطاع الحكومي والخاص.

