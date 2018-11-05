وطن النهار

أقام مركز التدريب في الجامعة العربية المفتوحة محاضرة عامة تحت عنوان « التقط صورك الاحترافية بهاتفك النقال « قدمها المدرب والمصور المحترف في مجال التصوير الاحترافي مؤسس ومالك مؤتمر فوتوتوكس السنوي للمصورين الأستاذ عبدالله الشايجي تحت رعاية شركة هواوي الكويت وبحضور رئيس الجامعة الدكتور محمد بن ابراهيم الزكري وبدعم من مدير الجامعة الاستاذ الدكتور نايف ابجاد المطيري، على مسرح قتيبة الغانم في مقر الجامعة حيث شهد ازدحاماً من الطلبة والجمهور الخارجي المهتمين في مجال التصوير.

واستهل المحاضر عبدالله الشايجي محاضرته بتكنيكات عملية لتحسين مستوى التصوير بالهاتف النقال لمزيد من الاحترافية والجودة مشيرا الى أن تكنولوجيا التصوير اصبحت متسارعة بشكل كبير جدا في وجود بيئة عمل تنافسية بين الشركات المصنعة ما يتيح عدة خيارات للمستخدم اضافة الى تنامي البرامج المتخصصة في عملية التعديل على الصور وهي جميعها نجدها في منتج واحد مقارنة مع الماضي كان المصور يحمل كاميرته مع حقيبة كبيرة من العدسات المتنوعة لتصوير فعاليات ومناسبات بسيطة أما الآن وبوجود هذه التقنيات الحديثة في مجال التصوير والعدسات والوضوح والدقة في الهاتف النقال أصبح الموضوع أكثر سهولة ويسر لذا أنا شخصياً أصبحت استخدم الكاميرات والمعدات الثقيلة فقط بمناسبات تحتاج الى ذلك أما بقية المناسبات استخدم الهاتف النقال والتكنولوجيا الحديثة المرتبطة به.

وأخذ الشايجي يعرض تقنيات الهاتف النقال عارضاً العديد من المشاكل التي يقع فيها البعض أثناء عملية التصوير عبر الهاتف ما يقلل من جودة الصور وما الطريقة المناسبة لحلها ولاسيما اننا اليوم نملك العديد من برامج التعديل على الصور مع اضافة المؤثرات الخفية والتلاعب باضاءة الصورة مع تكوين مشهد الصورة واختيار الزوايا الابداعية واستخدام خصائص العزل و«الفوكس والبورتريه».

وأوضح أن التصوير له اخلاقيات يجب على المستخدمين الالتزام بها مع حفظ حقوق النشر واحترام خصوصيات الآخرين لذا يجب على الشخص المستخدم الاستئذان وأخذ الموافقة على النشر وذلك حفاظا على الاطار العام لمجتمعنا الكويتي وهويته المحافظة مقدما بالوقت ذاته العديد من النصائح لتجنب الأخطاء الشائعة بالتصوير عبر شرح الجوانب التقنية ومواصفات الكاميرا المناسبة للتصوير.

