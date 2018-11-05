آراء

لماذا لا نتقبل الاختلاف؟ ولماذا ترتفع حرارتنا عندما يتغير أحد منا أو يطرح ما يخالف السائد من أفكار ومظاهر؟ أين هي المشكلة التي تجعلنا نرفض رفضاً تاماً أي طرح وأي فكرة جديدة؟ وكيف تقبلنا بعض التغييرات وتماشينا معها حتى اصبحت اليوم جزءا من حياتنا بعد أن كانت مجهولاً لا نعرفها قبل اتحادها معنا؟

في الغرب تتعامل المجتمعات مع أي أمر طارئ ومستحدث بدافع الفضول وتتعامل معه بأريحية نظراً للمساحة الموجودة مسبقاً عندهم من الحرية والتي كانت نتاج نضال ومواجهات كالتي نعيش بعضها الآن وربما تنتج لنا في المستقبل نفس الحالة لأن رفض الاختلاف حالياً يتعلق بفكرة جماعية نؤمن بها نحن العرب وتم تغذية عقولنا بها منذ الصغر. الفكرة التي زرعت بنا هي فكرة أننا يجب أن نتشابه ونتطابق في كل شيء فالوطن تعريفه هذا والشكل تعريفه ذاك واللهجة هي تلك والحياة اليومية هذه تفاصيلها، مجموعة محددة تم الترويج لها في الإعلام وفي الخطابات الرسمية منها ما يتعلق بالشكل ومنها ما يتعلق بالأفكار.

الأفكار التي تم اختيارها قصداً والترويج لها هي الأفكار التي تضمن أن يستمر المجتمع جامداً يرفض أي فكرة ويعتبرها محاولة للنيل من معتقداته وأصالته، الأصالة التي تحولت من نقطة قوة وقاعدة للانطلاق إلى معول يهدم أي محاولة للتحرك والتطوير ويعتبرها محاولة انقلاب عليه ولذلك يتم وسم أي حدث بوسوم مثل المؤامرة الخارجية والخ.

علينا أولا أن نعلم أننا لا نتطابق في كل شيء ولن نتطابق مادامت الأرض هي الأرض والسماء هي السماء وأن التطابق ليس هدفاً ولا نقطة قوة بل القوة في التعايش المشترك وايجاد دائرة تضمن لمن يختلف معنا نفس الحقوق والواجبات الأساسية التي نشترك بها كوننا نعيش مع بعض، وعلينا كذلك التمهل نحو رفض أي فكرة جديدة فربما تكون هي المخرج في المستقبل. تفاءلوا

