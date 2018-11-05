آراء

ما حدث في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الجديد واحدة من عجائب الديموقراطية الكويتية، اذ جاءت الجلسة مليئة بالمبتكرات التي لا أستطيع أن اتخيلها أو أصدق حدوثها لولا أني شاهد إثبات ليس على الجلسة ومحاولة تفسير ما جرى فيها فقط وإنما على كل ما يجري في هذا الزمن من ألعاب بهلوانية محلية وغير محلية والذي بسببه أصبحت من أشد المؤمنين بنظرية المؤامرة. العجيب في الجلسة اعتبار البعض لما جرى فيها بأنه كل ما جرى، فهذا الاعتبار غير دقيق في نظري وإنما اعتقد كما اعتقد غيري والله أعلم أن كل ما جرى قد جرى نتيجة عملية مرتبة مركبة ومعقدة تم الترتيب لها قبل الجلسة من أطراف قد نرى أثرها ولا نسمع باسمها وإلا لما أتت النتائج منسابة وهادئة رغم كل الصخب الصوتي الذي ساد وباد، لكن ما يثير الدهشة والاعجاب والحسرة أيضاً إذا صحت نظرية المؤامرة اداء السياسيين في هذا الزمن لأدوارهم بإجادة شديدة، حتى أن بعض المكلفين بأداء دور المتفرج كانوا مبدعين أكثر من الممثلين وذكروني بعرض مسرحي حضرته قبل سنوات وكانت بعض المجاميع من الجمهور تطلق ضحكات عالية عندما يلقي بعض الممثلين نكتة بشكل خاص، وحين نقلت ملاحظتي لصديقي الحاضر معي وهو الخبير في العروض المسرحية أخبرني أن هؤلاء ليسوا جمهوراً بالمعنى الدارج وأن بعض الممثلين يحضر أصدقاءه لـ (يعملوا له جو).

وإلا بربك قل لي كيف تصادف رفض اسقاط العضوية وسحب استجواب رئيس الحكومة وفشل استجواب الوزير الخرافي ثم تقسيمة اللجان في اليوم التالي التي تشارك فيها الشامي والمغربي بطريقة هادئة وباردة تنبئ إما بهدوء يسبق العاصفة وهو أمر مستبعد أو بموت سريري وهو أمر لا أستبعده ولا أرجحه؟

كل ذلك أثار الشك لدي بأن في الموضوع صفقة كبيرة ومعقدة تتشابه مع صفقة يوفنتوس وميلان ولاتسيو في التسعينيات التي كان مهندسها سيلفيو بيرلسكوني وتم في الصفقة تبادل خمسة لاعبين وبضعة ملايين من المال، ولو كان بيرلسكوني سياسياً كويتياً لوقف مشدوهاً فاغراً فاه للكيفية التي نلعب بها سياسة كما لو كان الروائي الايطالي الشهير امبرتو ايكو يعيش بيننا لكتب عشر روايات من نوعية رواية العدد صفر.

وأنا هنا لست ممن يرغب بإسقاط عضوية النائبين د. وليد الطبطبائي ود. جمعان الحربش ولست من المهتمين باستمرارها أيضاً، لأن ليس لي معرفة مسبقة بهما فأستطيع ان أبني عليها اندفاعة عاطفية أو رفض عاطفي كما أنهما لن يكونا اسوأ من الموجودين لأتمنى الخلاص منهما أو أفضل منهما فأتمنى بقاءهما، وبالتالي فأنا أرى أنهما سياسيان تعارضا مع الحكومة فوقعا في محظور القانون ويتحملان عقوبة ما وقعا فيه وإنما اهتمامي واندفاعاتي وعواطفي مع الشباب الذي تحمس بتأثير من السياسيين ووقع في مخالفات قانونية يدفع ثمنها الآن، ولو تمت صفقة بين الأطراف السياسية بخصوصهم فإني سأكون فرحاً جذلاً بذلك أو على الأقل لن يكون في الأمر ما يخالف الدستور.

على أن ما أثار دهشتي أن (الربع) يلعبون سياسة بشكل ممتاز يفوق ما كنت أتوقعه من ضعف إمكانات فيحصلوا على ما يريدون بهدوء أو بصراخ وبترغيب او بترهيب وبوعد او بوعيد وباتفاق أو بتهديد، ولو أن هذا الجهد المبذول في الملاعب الشخصية تحول الى ملاعب الوطن لتغير وجه الكويت السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وبشكل كبير إلى الأحسن، لكن مصيبة هذا الزمن أن الكل يغني على ليلاه وليلى الوطن لا مغنين لها.

