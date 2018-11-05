آراء

منهج الكفايات المقصود به مجموعة من القدرات والمهارات والمعارف والقيم يتسلح بها المعلم لمواجهة مجموعة من الوضعيات والعوائق والمشكلات التي تستوجب ايجاد الحلول الناجحة لها بشكل ملائم وفعال.

وفي خلاصته هو منهج تعليمي يهدف لتحويل الطالب في النظام التعليمي من مستمع ومتلقٍ للمعلومات «سلبي» الى مشارك وصانع لها «ايجابي» ما قد يسهم في بناء شخصيته وجعله شخصا مسؤولاً وقادرا على التفكير والتحليل والنقد داخل اسوار المدرسة وخارجها.

وعلى الرغم من اهمية هذه الاستراتيجية في التعليم الا اننا وبحكم تعودنا على تحويل النجاح الى فشل فقد فشلت تلك العملية التعليمية وصار تدريس مناهج الكفايات في مهب الريح بعد أن أصابه الترهل والتنفيع والبيروقراطية ويظهر ذلك جليا في اعتراف وزارة التربية ذاتها في تصريح صحافي لها بان «مدربي البنك الدولي لمنهج الكفايات غير مؤهلين»، وهذا التصريح في حد ذاته يمثل كارثة حيث جاء هذا الاعتراف بعد هدر ملايين الدنانير والميزانيات التي خصصت له، كما يؤكد هذا الاعتراف الواضح اننا نطبق قرارات وسياسات دون دراسة وكأن مدارسنا وابناءنا حقل تجارب، فباعتراف وزارة التربية ذاتها ان هذه الدورات التي تم اعطاؤها للطلاب مكررة وعقيمة منذ خمس سنوات أيضا لا يوجد تجديد في برامج التعليم والتدريب لدى منهج الكفايات كما ان الترجمة التي تصاحب تعليم الطلاب بها اخطاء قاتلة وغير دقيقة.

أيضا نجد ان المدربين كانوا يذمون مجريات التعليم بسبب سوء مناهجنا ومخرجات التعليم المترهلة لدينا والتي انتجت جيلا للاسف لا يعرف القراءة والكتابة وذلك رغم حصوله على الشهادة المتوسطة،وهذا في حد ذاته يضع عشرات علامات الاستفهام حول جدوى العملية التعليمية برمتها في الكويت بل ويجعلنا نتعجب من سياسة تعليم مناهج الكفايات وكيف تُطبق على جيل مخرجاته سيئة جدا.

ايضا ومن واقع اعتراف وزارة التربية نفسها بان مناهج الكفايات لدينا كانت تتم بلا شرح نهائيا للمتدربين وكان يكتفي المدربون بتوزيع «سي دي».

كما أن من معوقات تدريس منهج الكفايات التي حذرنا منها في السابق وهي ان المعلم او الموجه المنوط به تدريس هذا المنهج قد تعود على نمط معين فترة طويلة من عمره ومارس التعليم التقليدي ولذلك يصبح من الصعب عليه تغيير طريقة تدريسه، لذا نجده يقاوم الطرق الحديثة «فالانسان عدد ما يجهل» ايضا تدني مستوى التأهيل العلمي والثقافي لبعض المعلمين وهذا طامة كبرى يعيق تقبل المعلمين لكل ما هو جديد.

انني اعتقد ان من المهم الاستمرار في تدريس منهج الكفايات رغم ما به من صعوبات ورغم ما يواجه من فشل لان منهج الكفايات منهج مميز وغير تقليدي، لذا من الضروري عدم السعي لالغائه وهدر الاموال المصروفة عليه والا تعيقنا التحديات من تبنيه فلا نتصور أن الدول المتقدمة لم تواجه تحديات مماثلة بل وتغلبت عليها بعد ايجاد حلول مناسبة لكل بيئة تعليمية ونحن فقط نحتاج الى قليل من الشجاعة لتعديل وتقويم بعض الاخطاء لتناسب بيئتنا الكويتية ثم نمضي لهدفنا وهو بناء فرد ذي شخصية مستقلة وقادر على اتخاذ القرارات وتحمل نتائجها من أجل خلق جيل واعٍ وفاعل يقود مسيرة النهضة والبناء في كويت المستقبل.

حفظ الله الكويت وأميرها وأهلها من كل مكروه.

