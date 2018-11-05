آراء

رغم تملك وادارة العديد من الشركات في الكويت لمنصات تداول مشتقات العملات التقليدية، والافتراضية الا ان مدى قانونية ذلك والجهة المختصة بالترخيص لهذه الشركات بمزاولة هذا النشاط لازالت مسائل يحفها الكثير من الغموض من الناحية القانونية، وحتى لو راجعت الجهات الرسمية والرقابية فلن تجد اجابة قاطعة وواضحة لذلك، ذهبت بعض الآراء الرسمية قبل سنوات عدة الى القول بعدم اختصاص هيئة اسواق المال بالترخيص والرقابة على منصات تداول العملات بمختلف انواعها، وبحكم هذه المنصات «منصات تداول المشتقات والخيارات المتعلقة بتلك العملات او ما يعرف بعقود الفروقات cfds، ويتمسك اصحاب هذا الرأي بتعريف «الورقة المالية» الوارد في القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، حيث انه لا ينطبق بتاتا لا على العملات التقليدية ولا العملات الافتراضية، كما لا ينطبق على مشتقات تلك العملات، ونحن نعتقد ان هذا الرأي القانوني الذي تبنته في فترة من الفترات بعض الجهات الرقابية في الدولة هو رأي سديد وموافق لصحيح القانون.

الا اننا فوجئنا بقيام هيئة اسواق المال بنشر قرار مجلس التأديب في المخالفة المقيدة برقم «67/2018 مجلس تأديب» بتغريم احدى الشركات المحلية لاستعمالها شعار هيئة اسواق المال في اعلاناتها الترويجية لمنصة الفوركس والعملات الافتراضية المملوكة لها، ولادعائها بانها وسيط تداول مرخص من هيئة اسواق المال، بما يوحي للمتابع ان الهيئة مختصة بالرقابة على هذا النوع من المنصات وبانها تخضع لقانونها، بما ينحسر معه اختصاص وزارة التجارة والصناعة؟ والا فلماذا تبسط رقابتها على الشركات التي تزاول هذا النشاط ان لم تكن مختصة بها، وان كانت مختصة بها فلماذا تعاقب الشركات على الادعاء بانها تعمل تحت مظلة الهيئة الرقابية ووفقا لقانونها؟ ثمة تناقض في ذلك.

ما يزيد الامور غموضا هو ان العديد من الشركات الاخرى التي توفر منصات مماثلة في السوق المحلي تعمل تحت مظلة الهيئة وبترخيص «وسيط اوراق مالية غير مسجل في بورصة الاوراق المالية»، وبالرجوع الى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 لا يمكننا ان نجد تعريفا واضحا لنشاط «وسيط اوراق مالية غير مسجل في بورصة الاوراق المالية» وبطبيعة الحال لا يمكن القول ان ذلك ينطبق على منصات تداول العملات لانها - وكما ذكرنا آنفا- لا ينطبق عليها قانونا مسمى «الورقة المالية».

ويزيد الأمور تعقيداً، أن بعض منصات مشتقات العملات لا تقتصر على العملات فقط وإنما تتيح التداول على أوراق مالية وأصول أخرى تخضع لرقابة الهيئة، مثل مشتقات الأسهم والمؤشرات، فيتضخم السؤال القانوني هاهنا حول الجهة الرقابية المختصة بالرقابة على هذه المنصات.

وحيث إن هذه المنصات لا تتيح التداول على مشتقات العملات التقليدية فحسب بل إن بعضها أخذ يوفر التداول على مشتقات العملات الرقمية أو الافتراضية أو المشفرة، فلابد من التساؤل حول مدى تأثير ذلك على تحديد الجهة الرقابية المختصة، إن الموقف القانوني إزاء هذه العملات مثل «البتكوين» و«البتكوين كاش» و«الريبل» لايزال ملتبساً من حيث المبدأ، سواء موقف الجهات الرقابية وكذلك موقف النيابة العامة الموقرة، مع ملاحظة الغياب التام لوجود سوابق قضائية محلية في هذا الشأن، ولكن هيئة أسواق المال أصدرت بتاريخ 23 يوليو 2018 إعلاناً بشأن الاستثمار في العملات الرقمية والإصدارات الأولية للأصول الرقمية، وهو منشور على الموقع الرسمي للهيئة، ومما جاء في هذا الإعلان أن الإصدارات الأولية للعملات الرقمية/ المشفرة لا تخضع لأي جهة تنظيمية أو رقابية تقوم بحماية المستثمر، وأن العملات الرقمية/ المشفرة لا تحمل أي صفة قانونية ولا تصدرها أو تدعمها أي حكومة وهي غير مرتبطة بأي أصل أو جهة إصدار، كما ذكر الإعلان أنه لن يتمكن المستثمرون والمتعاملون في العملات الرقمية/ المشفرة من اللجوء للجهات والهيئات الرقابية من أجل حمايتهم وتنظيم تعاملاتهم في هذا المجال، وذلك كونها تقع خارج نطاق رقابتهم وتنظيمهم في الوقت الحالي.

ويثور التساؤل ها هنا حول سبب إصدار الهيئة لهذا الإعلان إن لم تكن الهيئة مختصة بالرقابة على العملات الرقمية أو المشفرة؟ أليس هذا هو دور وزارة التجارة والصناعة باعتبارها صاحبة الاختصاص العام في الرقابة على جميع التجار والأعمال التجارية؟

إننا نعتقد - وفي ظل وجود العديد من الشركات المحلية التي توفر منصات تداول الفوركس والعملات الرقمية - أنه من الواجب على الحكومة والهيئات الحكومية أن تسارع إلى وضع تنظيم قانوني لهذه المنصات، وأن تقطع الشك باليقين فيما يتعلق بالجهة المختصة بترخيصها والرقابة عليها ورصد مخالفاتها وحماية المتعاملين معها.

كما نعتقد بأن - وطالما لم يكن هنالك نص تشريعي أو لائحي يتصدى لذلك - الأصل في هذه الأنشطة هو الإباحة، وأن الجهة الرقابية المختصة بالترخيص لها ومراقبتها في الوقت الحاضر هي وزارة التجارة والصناعة، لا هيئة أسواق المال ولا بنك الكويت المركزي.

