عربيات ودوليات

غزة الوكالات: كشف القيادي في حركة حماس أحمد يوسف عن بعض الاجراءات المتبادلة المتفق عليها بين الفصائل الفلسطينية في غزة واسرائيل من أجل التوصل الى اتفاق تهدئة شامل حول القطاع وأوضح يوسف في حديث الى وكالة معا الفلسطينية للانباء امس أن المفاوضات الجارية بين الطرفين بوساطة مصرية توجت بالاتفاق على أن يسمح الجانب الاسرائيلي في المرحلة الأولى بادخال الأموال القطرية والوقود الى القطاع وفتح المعابر الحدودية بشكل كامل وتابع مع الوقت وازدياد الثقة بين الجانبين، سيتم ادخال آلاف العمال من غزة الى اسرائيل وتوسيع مساحة الصيد البحري والمزيد من التسهيلات. وأكد أن اسرائيل وافقت على هذه الشروط مقابل استعادة الهدوء عند حدود القطاع وأن تكون مسيرات العودة التي تنظم كل يوم جمعة سلمية مع وقف اطلاق البالونات الحارقة وعدم التصعيد وأشار المسؤول الى أن فصائل غزة من جانبها وافقت أيضا على هذه الشروط، قائلا ان هذه التسهيلات ستكون مقدمة للتوصل الى اتفاق شامل في المرحلة الثانية بعد ستة أشهر من سريان التفاهمات وبرعاية مصرية سيشمل مناقشة صفقة لتبادل الأسرى وبناء ميناء ومطار في القطاع وتدشين مشاريع ستتيح تحريك عجلة الاقتصاد.

ولفت يوسف الى أن الجانب المصري يعمل من جانبه على تقديم تسهيلات كثيرة الى الغزيين، من أبرزها تخفيف الاجراءات الأمنية في معبر رفح الحدودي، واعادة تأهيله وفتحه بشكل مستدام أمام المسافرين.

وكانت حركة فتح التي تسيطر على الضفة الغربية قد حذرت فصائل غزة من ابرام أي اتفاق تهدئة مع اسرائيل مقابل ادخال مساعدات انسانية الى القطاع، معتبرة ذلك انقلابا على الشعب والوطن وهدية مجانية لاسرائيل. واتهمت السلطة الفلسطينية الولايات المتحدة بمحاولة استخدام البعد الانساني للقضية الفلسطينية من أجل دق اسفين بين الفلسطينيين واضعاف مواقعهم في مفاوضات السلام مع اسرائيل، لاسيما فيما يخص قضية القدس.

وقال نائب فلسطيني امس ان رفع حظر اسرائيل دخول 200 سلعة من المواد الخام الى قطاع غزة يمثل متطلبا رئيسا لانعاش اقتصاد القطاع المنهك بفعل 11 عاما من الحصار والأزمات. وأكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة أن أحد أبرز أوجه الحصار الاسرائيلي يتمثل باستمرار قائمة ممنوعات على السلع تشمل مواد خام للنشاط الصناعي. واعتبر الخضري أن أي حديث عن انعاش اقتصادي في غزة وايجاد مشاريع لتشغيل الأيدي العاملة يتطلب ضمان فتح كامل لمعابر القطاع أمام الاستيراد والتصدير ومن دون أي قيود اسرائيلية.

وفي سبتمبر الماضي حذر البنك الدولي من أن اقتصاد قطاع غزة في حالة انهيار شديد بحيث يعاني شخص من كل أثنين من سكان القطاع من الفقر، مشيرا الى أن اقتصاد غزة آخذ في الانهيار تحت وطأة حصار اسرائيل وشح السيولة في الفترة الأخيرة، وذلك على نحو لم تعد معه تدفقات المعونة كافية لحفز النمو.

