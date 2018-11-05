عربيات ودوليات

رام الله- الوكالات: اعتبر وزير الأوقاف الفلسطيني يوسف ادعيس أن الحرم الابراهيمي بالخليل، «اسلامي خالص، بأرضه وسمائه، جميعه للمسلمين، ولاحق فيه لغيرنا لا من قريب ولا بعيد». وفي تصريح لوكالة «الأناضول» التركية للانباء اعتبر ادعيس اقتحام مئات المستوطنين الاسرائيليين، الحرم وساحاته ليل السبت الأحد، واقامة احتفالات خاصة فيه، تحديا لمشاعر العرب والمسلمين، وتحديا لكل المعاهدات والمواثيق الدولية التي كفلت حرية العبادة والحفاظ على أماكن العبادة. وطالب بالمزيد للرباط في الحرم الابراهيمي والتواجد فيه، لافشال كل محاولات النيل من هوية المسجد.

كما دعا الوزير الفلسطيني العرب والمسلمين للتحرك العاجل والخروج عن صمتهم والضغط على المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ووضع حد لكل هذه العربدات والاستفزازات.

واقتحم مئات المستوطنين الاسرائيليين الحرم وساحاته وأروقته، وأدوا صلوات تلمودية فيه، كما أطلقوا مزاميرهم داخل المسجد بدعوى الاحتفال بما يسمى عيد «السيدة سارة» بالنسبة لليهود.

ومنذ عام 1994 يُقسّم الحرم الابراهيمي، الى قسمين، قسم خاص بالمسلمين، وآخر باليهود، اثر قيام مستوطن يهودي بقتل 29 مسلماً أثناء تأديتهم صلاة الفجر يوم 25 فبراير من العام ذاته.

