عربيات ودوليات

عواصم الوكالات: تدخل العقوبات الاميركية ضد ايران حيز التنفيذ اليوم وفق التوقيت المحلي للولايات المتحدة وذلك بعد مضي 180 يوما من انسحاب واشنطن من خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي). وتستهدف العقوبات الجديدة موانئ ايران وقطاع الطاقة والحوالات المصرفية المرتبط بالنفط ومشتقاته والحوالات المصرفية الاجنبية مع بنك ايران المركزي وخدمات الرسائل المالية الخاصة وخدمات الاكتتاب. وحدد وزير خارجية الولايات المتحدة في مايو السابق 12 طلبا امام ايران تعد شروطا لاستمرار واشنطن في الاتفاق النووي. واظهرت بيانات نشرها البيت الابيض ان صادرات ايران من النفط تراجعت منذ يونيو الماضي بواقع مليون برميل يوميا فيما توقف استيراد اكثر من 20 دولة للنفط الايراني. وتسمح حزمة العقوبات الاميركية ضد ايران باستخدام الايرادات النفطية التي سوف تحتجز في حسابات اجنبية في اغراض «التجارة الانسانية او التجارة الثنائية بالبضائع والخدمات غير المشمولة في الحظر». وتشدد الادارة الاميركية على ان العقوبات لاتستهدف الشعب الايراني وانما تستهدف الحكومة ولذلك فهي تتضمن استثناءات انسانية منها قطاع الزراعة والاغذية والسلع والادوية والمعدات الطبية.

في المقابل قال قائد الحرس الثوري الايراني الجنرال محمد علي جعفري، أمس ان ايران ستقاوم «الحرب النفسية» والعقوبات الأميركية على قطاعها النفطي وستتغلب عليها. وقال جعفري، في تجمع حاشد في ذكرى الاستيلاء على السفارة الأميركية في طهران عام 1979، والذي جرى بثه على الهواء «أميركا شرعت في حرب اقتصادية ونفسية كملاذ أخير لكن مؤامرات أميركا وخططها للعقوبات سيجري التغلب عليها عن طريق المقاومة المستمرة».

من جهته اعتبر رئيس مجلس الشورى الاسلامي (البرلمان) الايراني علي لاريجاني ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب «أقل شأنا من أن يستطيع ارغام ايران على الانصياع» عل حد تعبيره.. ونقلت وسائل اعلام ايرانية عن لاريجاني القول :»الشعب الايراني أقوى من أن يستطيع ترامب ارغامه على الركوع والانصياع»، مضيفا أن «الشعوب سئمت الهيمنة الأميركية وتسعى للخلاص منها».

الى ذلك وعدت روسيا بمساعدة ايران في مقاومة الجهود الأميركية لتحجيم مبيعات نفطها. وقال وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك لصحيفة «فايننشال تايمز» ان موسكو تتطلع لمواصلة تطوير تجارتها بالنفط الايراني الذي تبيعه الى بلدان أخرى وفق اتفاق النفط مقابل البضائع مع ايران. وقالت وزارة الطاقة الروسية انها «تؤكد قطعا» بأن هذه التجارة ستستمر الأسبوع المقبل.

وكان مسؤولون أميركيون حذروا روسيا الأسبوع الماضي من مغبة محاولة مساعدة ايران في بيع نفطها.

وأوضحت الخطوط الجوية الايرانية أنها تسعى الى شراء طائرات من أي شركة لا تحتاج الى اذن بيع من الولايات المتحدة وتنظر في شراء طائرات من طراز «سوخوي سوبر جيت 100» روسية وقالت المديرة التنفيذية للخطوط الجوية الايرانية، فرزانة شعربافي، في موقع وزارة الطرق والنقل الايرانية «نرحب بأي (شركة) تكون قادرة على تجهيز الطائرات التي تحتاجها الخطوط الجوية الايرانية وحتى أننا سعينا للحصول على طائرات صُنعت من شركات غير غربية من أمثال سوخوي 100».

