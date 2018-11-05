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طهران - أ.ف.ب: رفض مجلس صيانة الدستور الايراني امس قانونا يتيح للجمهورية الاسلامية الانضمام الى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة تمويل الارهاب التي تعد ضرورية للحفاظ على روابط طهران التجارية والمصرفية مع العالم. وقال المجلس الذي يسيطر عليه المحافظون ومهمته الاشراف على القوانين التي يقرها البرلمان ان بنود الاتفاقية تخالف التشريعات الاسلامية والدستور قبل أن يردها الى البرلمان لمراجعتها. وكتب المتحدث باسم المجلس عباس علي كدخدايي على تويتر ناقش مجلس صيانة الدستور في جلسات متعددة القانون الذي أقره البرلمان ... واعتبره يحتوي على اشكاليات وأمور غامضة.والقانون الذي أقره البرلمان بغالبية بسيطة في 7 أكتوبر واحد من أربعة مشاريع قوانين تقدمت بها حكومة الرئيس حسن روحاني لتلبية مطالب مجموعة العمل المالي الدولية أف أيه تي أف التي تراقب الجهود التي تبذلها الدول لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.

ويعتبر العديد من المسؤولين المتشددين أن القانون يحد من قدرة ايران على دعم مجموعات المقاومة مثل حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية بسبب معايير الشفافية الواسعة التي يفرضها على حساباتها. لكن حكومة روحاني ترى أن هذا القانون أمر حيوي خاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع ايران العام 2015 وفرضها العقوبات مجددا. وسعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي الى انقاذه والحفاظ على التجارة مع ايران لكنها طالبت بانضمامها الى مجموعة العمل المالي.

وتدرج المجموعة ايران وكوريا الشمالية فقط على لائحتها السوداء، على الرغم من أن المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها قد علّقت الاجراءات ضد ايران منذ يونيو 2017 بينما تعمل الأخيرة على الاصلاحات المطلوبة.

