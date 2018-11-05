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بغداد أ.ف.ب - د.ب.أ: يسود قلق وغضب أصحاب مزارع تربية أسماك الكارب في نهر الفرات، وخصوصا في محافظة بابل جنوب بغداد، بعد نفوق عشرات آلاف منها خلال الأيام الماضية بسبب مرض ما زال مجهولا حتى الان.

وأعلن وزير الصحة العراقي علاء عبد الصاحب العلوان ارسال عينات من الأسماك النافقة الى خارج البلاد لفحصها. وأضاف الوزير العراقي خلال زيارته الى قضاء المسيب «سيتم ارسال عينات من الأسماك النافقة الى خارج العراق لفحصها».

وقال حسين الحسيني، صاحب مزرعة لتربية الأسماك في ناحية سدة الهندية في محافظة بابل وهو يجمع أسماكا نافقة من أحد أحواضه ان «بعضهم يقول انه فيروس فيما يتحدث اخرون عن مادة كيماوية». ومثل جميع اصحاب المزارع في سدة الهندية، طالب الحسيني بان «تجد الحكومة حلاً أو تحلل المياه» لمعرفة سبب نفوق الأسماك التي صارت اشبه بنفايات عائمة تغطي مساحات واسعة. وتمثل أسماك الكارب مصدرا غذائيا وموردا اقتصاديا مهماً لشريحة واسعة جدا من العراقيين. واضاف الحسيني بغضب «قد نقع نحن ايضا ضحية هذا المرض نريد حلا من (مسؤولي) البيئة عبر تحليل المياه».

ويأتي ذلك بعد تسجيل أصابات بالتسمم خلال الفترة الماضية جراء تلوث مياه نهري دجلة والفرات. ففي محافظة البصرة، جنوب العراق، سجلت خلال الفترة الماضية أكثر من 100 الف حالة تسمم بسبب شرب مياه ملوثة ومالحة مصدرها شط العرب، حيث يصب دجلة والفرات في جنوب البلاد. كما تضررت مزارع تربية الاسماك جراء تلوث مياه البصرة وبات أصحابها غارقين في الديون.

وأكد المهندس الزراعي جعفر ياسين رئيس شعبة الزراعة في سدة الهندية ان «90% من الاسماك نفقت». واضاف «استنفرت وزارة الزراعة والحكومة المحلية في محافظة بابل كل طاقتهما للسيطرة على هذه الحالة لكن بدون جدوى لان المرض بصراحة غير معروف».

وقدر ياسين قيمة الخسارة التي تعرضت لها الناحية الواقعة على بعد 80 كيلومترا جنوب بغداد، بـ»مليارات الدنانير» مايعادل مئات الاف الدولارات. من جهته، قدر الحسيني قيمة خسارته بثمانين ألف دولار بسبب نفوق 50 الف سمكة في مزرعته المؤلفة من 28 حوضا قائلا «نطالب الدولة بتعويضنا».

بدوره، قال أنس نهاد الذي يملك مزرعة قريبة انه خسر نحو 70 الف سمكة واضاف بتوتر «كلها نفقت وخسرت مئات الآف الدولارات من أين أجلب أسماكا الان؟». وتابع وهو يقف على حافة حوض طافت على سطحه مئات الاسماك النافقة «كيف سأعوض؟ لم يعد أمامي الا بيع ملابسي وما أملك». واكد نهاد وهو يشير الى ما حوله بحسرة ان «الجميع يأكلون السمك». وتمثل وجبة السمك «المسكوف» التي تعد غالبا من سمك الكارب أحدى الوجبات المعروفة جدا في العراق. وشدد على ان مزارع تربية الأسماك مصدر اقتصادي مهم لان «الآف الناس يعتمدون عليها في معيشتهم».

ويقدر انتاج العراق السنوي بـ29 الف طن من الأسماك، على رأسها الكارب، وفقا لمنظمة الاغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة.

