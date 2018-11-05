عربيات ودوليات

بغداد الوكالات: رفضت وزارة الخارجية العراقية ما أعلنته الخارجية الأميركية في بيان بشأن دخول العقوبات ضد ايران حيز التنفيذ حيث اعترضت على الجزء الذي يخص العراق في ذلك البيان، وطالبت بحذفه.

ووصف بيان السفارة الأميركية لدى بغداد نشر على «فيسبوك» الحشد الشعبي بـ«الميليشيات الطائفية». وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد محجوب، في بيان ان وزارة الخارجية تابعت البيان الصادر عن السفارة الأميركية في بغداد بخصوص نفاذ العقوبات الأميركية الأحادية الجانب ضد ايران وأضاف أن الوزارة تود أن تبين أن قسماً من البيان يتجاوز الأعراف الدبلوماسية والاحترام المتبادل لسيادة الدول كمبدأ راسخ في القانون الدولي.

وأشار الى أن العراق يرفض التدخل في القضايا العراقية الداخلية ولاسيما قضايا الاصلاح الأمني الداخلي ووضع القوات الأمنية العراقية التي تخضع لسلطة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة. واختتم المتحدث باسم الخارجية بأن العراق يتطلع الى أن تقوم السفارة الأميركية بحذف تلك التصريحات غير المتفقة مع القواعد والأعراف الدولية وتجنب تكرارها مستقبلاً، ومراعاة قواعد القانون الدولي التي تحكم عملها في العراق بوصفه الدولة المضيفة لها.

وكانت السفارة الأميركية في بغداد وعبر حسابها على فيسبوك، قد نشرت سلسلة توضيحات حول ما ستسهدفه عقوبات الولايات المتحدة على ايران، وورد في النص «مع تبقي ستة أيام على الموعد النهائي لفرض العقوبات هذا هو المطلب السادس كي يتصرف نظام ايران كدولة عادية: يجب على النظام الايراني احترام سيادة الحكومة العراقية والسماح بنزع سلاح الميليشيات الطائفية وتسريحها واعادة دمجها».

