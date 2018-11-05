عربيات ودوليات

أعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس مقتل 19 ارهابياً من المتورطين في تنفيذ عمليات عدائية بالبلاد، ومنها حادث المنيا الارهابي الأخير الذي استهدف أقباطاً في دير الأنبا صموئيل وأسفر عن مقتل 7 واصابة العشرات، في حين أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حرص الحكومة على السلام حتى في مواجهتها للتطرف والارهاب وشدد على أن مصر مهتمة ببناء الكنائس في كل المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقالت الوزارة ان قوات الأمن تمكنت من تحديد موقع هؤلاء الارهابيين وقامت بمداهمتهم، حيث حدث تبادل لاطلاق النار أدى لمقتلهم جميعا، مضيفة أنه تم العثور على 9 بنادق وكميات من الطلقات بحوزتهم. وأضافت أنه عثر بحوزة الارهابيين على عدد من الأوراق التنظيمية والكتب التكفيرية ومواد الاعاشة.

وقالت الوزارة انه عقب وقوع حادث المنيا تم تشكيل مجموعات عمل ميدانية وفنية بمشاركة قطاعات الوزارة المعنية ووضع خطة بحث اعتمدت على جمع المعلومات وتتبع خط سير هروب الجناة والاستعانة في ذلك بوسائل التقنية الحديثة وتمشيط أماكن تردد وتمركز العناصر المشتبه فيها، خاصة الواقعة بالمناطق النائية والتي يتخذها هؤلاء العناصر كملاذ للاختفاء والانطلاق لتنفيذ مخططاتهم العدائية.

وأضافت أن معلومات قطاع الأمن الوطني كشفت عن تمركز مجموعة من العناصر الارهابية الهاربة من الملاحقات الأمنية وهم من عناصر الخلية المنفذة للحادث باحدى المناطق الجبلية بالظهير الصحراوي الغربي لمحافظة المنيا، واتخاذها مأوى لهم بعيداً عن الرصد الأمني. الى ذلك أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح الجلسة الصباحية لمنتدى شباب العالم، أن بناء السلام الاجتماعي داخل الوطن الواحد يجنب الدولة الدخول في صراعات أخرى، لأن الحاكم قد يلجأ للصراع لتوحيد الرأي العام وكسب مكانه.

ولفت الى أن «الحاكم يجب أن يكون مسؤولاً عن التنمية وبناء السلام الاجتماعي داخل وطنه، وهذا ما حدث في مصر، اذ حرصنا على السلام حتى في مواجهتنا للتطرف والارهاب، ونحرص على عدم بناء عدائيات داخل المجتمع، البعض تكلم عن دور المرأة والشباب في المجتمع، ونحن في مصر نتحدث عن المرأة ليس بالقوانين ولكن بممارسات، فندفع بالمرأة في المكان التي تستحقه».

وقال السيسي ان هناك دولا لم يسمها ترى أن من مصلحتها أن تستمر الصراعات في بعض دول المنطقة.

وأشار السيسي في مداخلته الى أنه عندما يسقط أي مصري في حادث «ارهابي» أيا كانت ديانته فان «هذا الأمر يؤلمنا ويؤلم الشعب المصري أجمع،» في اشارة الى اعتداء المنيا الارهابي.

وأضاف الرئيس السيسي «أن الدولة مهتمة ببناء الكنائس في كل المجتمعات العمرانية الجديدة، لأن المسيحيين لهم حق العبادة ولو وجد ديانات أخرى كنا سنبني لهم دور عبادة حيث ان مصر تتعامل مع مواطنيها دون أي تمييز».

وجدد السيسي مطالبته «بتصحيح وتصويب الخطاب الديني باعتباره أحد المطالب الضرورية التي يحتاج لها العالم الاسلامي حاليا»، مشيرا الى أن ما كان صالحا منذ أكثر من ألف سنة مضت، لا يجب أن يكون صالحا في الوقت الحالي.

