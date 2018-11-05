عربيات ودوليات

افتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، «النصب التذكاري لاحياء الانسانية» على هامش فعاليات منتدى شباب العالم الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ.

وتعتمد فكرة النصب على اقامة صرح يضم رمزا للانسانية بحيث يكون كل رمز معبرا عن منظور دول العالم، ليكون المنتج النهائي معبرا عن المناظير المختلفة لمفهوم الانسانية. وقد اختارت مصممة النصب شيماء أبو الخير «القلب» باعتباره يرمز للانسانية، مع توحيد مقاييس القطع الفنية لتأكيد تساوي الحقوق الانسانية، في كل مكان مهما اختلفت الأديان والثقافات. وقد شارك في نحت النصب التذكاري الذي جرى وضعه في منطقة وادي الخروم بمدينة شرم الشيخ 72 نحاتا يمثلون اثنين وسبعين دولة، حضر منهم الى مصر 68 نحاتا، في حين أرسل نحاتو كل من الدنمارك وفلسطين ودولة الامارات العربية المتحدة والفلبين منحوتاتهم الى مصر. وحرى اختيار موقع اقامة النصب التذكاري في نقطة يحتضنها الجبل، وتطل على المدينة من نقطة مرتفعة تجعلها الأقرب للسماء، ايذانًا بنشر رسالة احياء الانسانية للعالم كله، فيما تم وضع النصب في شكل دائري، لتوزيع القلوب داخل النصب التذكاري، لتأكيد فكرة الوحدة والتعادل، مع وضع القلب المصري في المنتصف تأكيدا لدور مصر المركزي في نشر رسالة الانسانية. وتأكيدا لفكرة الاشعاع والانتشار، جرى تزويد الأعمدة الحاملة للقطع الفنية بوحدات اضاءة، وجعل الأعمدة بيضاء اللون، ترسيخا لفكرة النقاء، وتأكيدا للمشهد الجنائزي الذي نتج عن أحداث العنف حول العالم.

وكشف منظمو منتدى شباب العالم عن مراحل نحت النصب التذكاري، حيث أعد فريق العمل قوائم النحاتين العالميين ليمثل كل نحات دولته ومنظوره الخاص في تجسيد مفهوم الانسانية، وبدأت مرحلة التواصل مع النحاتين من قبل فرق المتابعة ومراجعة الترشيحات من قبل المختصين، ومن ثم جرى اختيار النحاتين للمشاركة في المنتدى، وذلك بعد مراجعة أعمالهم الفنية السابقة وسيرهم الذاتية. وبعدها جرى تقسيم الفنانين الى فريقين، اذ قام الفريق الأول بنحت الأعمال الفنية في «سمبوزيوم شرم الشيخ» خلال الفترة من 15-31 أكتوبر 2018، وفي الموقع المحدد من قبل اللجنة المنظمة في وادي الخروم، أما الفريق الثاني فشارك بالقطع الفنية عن طريق ارسالها بعد نحتها في بلده. وقالت مصممة النصب المهندسة شيماء أبو الخير لقناة «سكاي نيوز عربية» ان النصب يهدف لتقديس الانسان في كل زمان ومكان، فلا يوجد مكان تتجلى فيه الانسانية بكل معانيها مثل مصر. وأوضحت أن طريق النور داخل النصب التذكاري، هو الطريق الذي فقد فيه العالم أرواحًا من نور، حاضرة اليوم ممثلة في مسلات النور، مفيدة أنه عمل انساني تهديه مصر التي اختارت أن يكون طريقها الى المجد هو طريق النور، الى العالم كله.

