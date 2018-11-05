عربيات ودوليات

انطلقت أمس فعاليات التدريب المشترك «درع العرب 1»، الذي يستمر حتى 16 نوفمبر الحالي بقاعدة محمد نجيب العسكرية في مصر وميادين التدريب القتالي بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية ومناطق التدريبات الجوية والبحرية المشتركة في البحر المتوسط.

وذكر العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري المصري، أنه اكتمل خلال الأيام الماضية وصول جميع القوات والمعدات للدول المشاركة لكل من السعودية والامارات والبحرين والأردن والكويت عبر القواعد الجوية والمنافذ البحرية.

وأضاف أنه تم عقد مؤتمر تنسيق بين قادة قوات الدول المشاركة لنقل وتبادل الخبرات التدريبية، حيث ألقى مساعد رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة المصرية كلمة أكد فيها أن تدريب «درع العرب 1» يعد واحداً من أرقى التدريبات التي تتم على مستوى الوطن العربي، وذلك لاستخدام كل ما هو حديث وجديد من الأسلحة والمعدات ذات التكنولوجيا المتطورة التي تؤدي الى تحقيق أقصى استفادة ممكنة للقوات المشاركة، مشيراً الى أن تدريب «درع العرب 1» يعتبر أول تدريب عربي مشترك خالص يجرى على أرض مصر.

