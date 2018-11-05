عربيات ودوليات

عواصم الوكالات: أبدت دمشق استعدادها للتعاون مع المبعوث الجديد للأمم المتحدة الى سورية غير بيدرسون «شرط أن يبتعد عن أساليب من سبقه» وفق ما نقلت صحيفة «الوطن» المقربة من السلطات عن مسؤول سوري أمس. ونقلت الصحيفة عن نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ان «سورية وكما تعاونت مع المبعوثين الخاصين السابقين ستتعاون مع المبعوث الأممي الجديد غير بيدرسون، بشرط أن يبتعد عن أساليب من سبقه وأن يعلن ولاءه لوحدة أرض وشعب سورية، وألا يقف الى جانب الارهابيين كما وقف سلفه» ولطالما اتهمت دمشق المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا الذي استقال من منصبه الشهر الماضي بعد أربع سنوات من المساعي التي لم تكلل بالنجاح لتسوية النزاع السوري بـ«عدم الموضوعية» في تعاطيه مع الأزمة السورية.

ويعد هذا أول تعليق رسمي من الحكومة السورية بعد تسمية الأمم المتحدة الثلاثاء للدبلوماسي النروجي الذي يتسلم مهامه في نهاية نوفمبر ليكون بذلك رابع موفد مكلف بالتوصل الى حل سلمي للنزاع الدائر منذ 2011.

ولم تعلق المعارضة السورية آمالاً على تعيين بيدرسون وقال المتحدث باسم هيئة التفاوض السورية الممثّلة لأطياف واسعة من المعارضة يحيي العريضي ان تغيير الموفدين لن يكون له تأثير يذكر على مصير بلاده في غياب ارادة واجماع دوليين بشأن خريطة طريق سياسية. لكنه أوضح أن لبيدرسون «خبرة تمتدّ من العراق الى لبنان والأمم المتحدة» مضيفاً «نأمل أن يكون حاسماً أكثر وأن يسمّي فوراً الأشياء بأسمائها ملف سورية لا يحتاج الآن لمزيد من التملّق والمداهنة». وبيدرسون دبلوماسي مخضرم شارك في 1993 ضمن الفريق النروجي في المفاوضات السريّة التي أفضت الى التوقيع على اتفاقيّات أوسلو بين اسرائيل والفلسطينيين. وأمضى سنوات عديدة ممثّلاً لبلاده لدى السلطة الفلسطينية. وهو حالياً سفير النروج لدى الصين وسبق أن كان سفيراً لبلاده لدى الأمم المتحدة. على صعيد آخر أكد المقداد أن «الجيش العربي السوري هو الذي يقف ضد الاحتلال التركي للأراضي السورية» وذلك ردأ على دعوات بعض الأحزاب الكردية المتواجدة في مناطق سيطرة قوات سورية الديموقراطية «قسد» للحكومة السورية للوقوف صفا واحدا في وجه الاعتداءات التركية وقال «نعتقد أن على هؤلاء(الأحزاب الكردية) أن يعودوا الى روح المواطنة والى الايمان بوطنهم، وليس الى الاستعانة بالأميركيين والاسرائيليين وغيرهم ضد مصالح الوطن عليهم هم أن يعودوا الى الوطن أولا لكي يقف معهم الوطن ثانيا». في المقابل أكد صالح مسلم الرئيس السابق لحزب الاتحاد الديموقراطي أحد أكبر الأحزاب الكردية في سورية أن «قوات سورية الديموقراطية تأخذ تدابيرها لتتمكن من الرد على أي تهورٍ تركي» على حد تعبيره مضيفاً «نحن نعتمد على أنفسنا أكثر من اعتمادنا على الآخرين، فلا أحد يقوم بواجبه حين يتعلق الأمر بالأكراد ومناطقهم».وعن امكانية لجوء الأكراد الى المفاوضات مع دمشق تحت ضغوطات أنقرة، قال مسلم «لن نخوض مفاوضاتٍ مع النظام تحت ضغوطات تركيا، لكن ان أراد النظام ذلك فأبوابنا مفتوحة ولدينا ثوابت ومطالب».

في غضون ذلك قتل 14 مدنيا على الأقل في غارات لقوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة على مواقع في آخر جيب لتنظيم «داعش» شرق سورية حسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان. وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن «ان 14 مدنيا بينهم خمسة أطفال وخمس نساء قتلوا في غارات لطائرات التحالف الدولي على بلدات هجين والسوسة والشفعة» الواقعة في محافظة دير الزور شرق سورية على الضفاف الشرقية لنهر الفرات. وأضاف عبدالرحمن ان عدد الضحايا مرشح للارتفاع «بسبب وجود جرحى بحالات الخطر».

