عربيات ودوليات

طهران - د.ب.أ: أكد نائب القائد العام للحرس الثوري الايراني أن الجمهورية الاسلامية ليس لديها أي خطة للبقاء في سورية على المدى البعيد. ونقلت وكالة «فارس» الايرانية امس عن العميد حسين سلامي القول ان «تواجد ايران في سورية كان بطلب من الحكومة السورية، وليس لدينا أي خطة بعيدة الأمد للبقاء في هذا البلد».وأكد أيضا أنه لا توجد خلافات مع الروس في سورية ووصف ما «تسوقه وسائل الاعلام بأنه مفبرك ويتعارض مع الواقع».

وفي شأن العقوبات الأميركية على قطاع النفط الايراني قال سلامي «اليوم هو يوم عظيم بالنسبة للشعب الايراني، فأميركا قالت في البداية انها تريد تصفير صادرات النفط الايراني، ولكنها غيرت ذلك لأنها أدركت أنها لا يمكنها تنفيذ هذا عمليا، وقد شاهدتم أنها استثنت ثماني دول من حظرها المفروض على ايران». واعتبر أن «الضغوط الأميركية بلغت حدها الأقصى» وأنه لم تعد لديها القدرة لفعل أكثر من ذلك.

