عربيات ودوليات

واشنطن - كونا: رحبت الولايات المتحدة بنجاح الأمم المتحدة في ايصال المساعدات الغذائية المنقذة للحياة لأول مرة الى اللاجئين في مخيم الركبان على الحدود السورية- الاردنية. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية هيذر ناورت في بيان «ان هذا العمل جاء بعد شهور من الضغط الذي مارسته كل من الولايات المتحدة والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي الأوسع على النظام السوري للسماح بايصال المساعدات الى اللاجئين في المخيم». وأضافت ناورت «نقر أيضا بدور روسيا في اقناع النظام السوري بالالتزام بتصاريح مجلس الأمن الدولي باجتياز المساعدات من خلال اصدار الموافقات الادارية المطلوبة لهذه القافلة بالتحرك ونأمل أن نرى روسيا تستخدم نفوذها مع النظام لمعالجة الافتقاد المتواصل لدخول المساعدات الانسانية الى جميع أنحاء سورية».

