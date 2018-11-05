عربيات ودوليات

إسطنبول - «كونا» - د.ب.أ: أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيلتقي نظيره الأميركي دونالد ترامب خلال اجتماع دولي في باريس سيعقد يومي 10 و11 نوفمبر الحالي. وقال أردوغان في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأوكراني بيترو بوروشينكو في اسطنبول عقب انتهاء اجتماع المجلس الاستراتيجي التركي- الأوكراني «سيتاح لنا لقاء السيد ترامب وجها لوجه وسنبحث خلاله مواضيع مختلفة».وقبل يومين بحث أردوغان هاتفيا مع ترامب آخر التطورات في شمال سورية وعلى رأسها منبج والعديد من القضايا الثنائية بين البلدين خاصة في ضوء الدوريات المشتركة التي بدأ تسييرها في منبج لوقف تصاعد التوتر في المنطقة. من جهة ثانية قال الرئيس التركي ان حكومته تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن الغرامة المفروضة على مصرف «هالك بنك» الحكومي وذلك على خلفية العقوبات المتوقعة على ايران. وأضاف أردوغان «تستمر المحادثات حول هذه القضية من المهم أن تبدأ هذه العملية الآن».

وجاءت تصريحاته بعد رفع الدولتين للعقوبات المفروضة على وزراء من كلا البلدين في أغسطس على خلفية احتجاز أنقرة لقس أميركي، أطلقت سراحه بعد ذلك. وفي مايو، حكمت محكمة أميركية على محمد هاكان أتيلا وهو مدير سابق في «هالك بنك» بالسجن لمدة 32 شهراً لدوره في خطة ضخمة للنفط مقابل الذهب التفافا على العقوبات الأميركية على ايران.

