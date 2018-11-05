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كشفت وزارة الإسكان المصرية عن المعايير التي يتم من خلالها منح الإقامة للأجانب في مصر مقابل تملك وحدة سكنية.

وأوضح نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية م. خالد عباس أنه فيما يخص الوحدات السكنية تحت الإنشاء، يتم منح الإقامة للأجانب حائزي الوحدات السكنية تحت الإنشاء، التي يتم سداد ثمنها بالكامل بالدولار، بشرط أن يكون الأحد الأدنى لمقدم الوحدة 40% من ثمنها، أو 100 ألف دولار أميركي، وذلك بعد استكمال الإجراءات التالية: تقديم عقد ابتدائي بين المالك والمشتري الأجنبي مختوما من الجهة صاحبة الولاية على الأرض (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة- هيئة التنمية السياحية- المحافظات- غيرها)، مرفق به خطاب من الجهة صاحبة الولاية.

وأكد أنه يجب تقديم خطاب من البنك للمالك يفيد تحويل المبلغ من الخارج، على أن تحدد إدارة الجوازات مدة الإقامة طبقا لمبلغ التحويل، مع ضرورة أن يتضمن كلا الخطابين بيانا أن الوحدة تحت الإنشاء مع ذكر موعد الاستلام، على ألا يزيد على 4 سنوات، ويتم إعداد نموذج موحد للخطابين متضمنًا (رقم العقار- العنوان- اسم المالك- الجنسية) على أن يتم إخطار مصلحة الجوازات والهجرة بهذا النموذج.

وتتضمن الإجراءات المطلوبة لتجديد الإقامة، ما يلي: تقديم خطاب من المالك يفيد استمرار الملكية، والموقف التنفيذي معتمد من جهة الولاية التابعة لها الوحدة أو المشروع، متضمنًا مدة تنفيذ العقار على ألا تزيد مدة التنفيذ على 4 سنوات، وطبقًا للمبالغ المحولة، وتقديم خطاب من البنك المشتري يفيد مبلغ التحويل بالدولار، والمقابل له بالجنيه المصري لغرض شراء الوحدة السكنية المبينة بالعقد الابتدائي.

