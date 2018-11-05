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يعد جبل «إتنا» في جزيرة صقلية الإيطالية، واحدا من أكثر البراكين نشاطا في العالم، إلا أن ذلك ليس الشيء الوحيد الذي يثير مخاوف العلماء، حيث حذرت دراسة حديثة من احتمال انزلاق الجبل في البحر.

وفي حال تحققت توقعات العلماء، فإن انزلاق الجبل سيتسبب بتسونامي هائل، بمقدوره تدمير جزء كبير من المناطق الممتدة شرقي البحر الأبيض المتوسط.

ونقلت شبكة «سي إن بي سي» عن موريليا أورلوب، الباحثة في مركز جيومار هيلمهولتز لأبحاث المحيط، في مدينة كيل بألمانيا، قولها: «تسحب الجاذبية الجبل نحو الأسفل بقوة، ومن الممكن أن يسحب بسهولة باتجاه البحر، حيث لا يوجد أي شيء لإيقافه».

وسجل العلماء تحركا بطيئا للبركان منذ تسعينيات القرن الماضي، إلا أن أورلوب وزملاءها استخدموا شبكة من الحسّاسات تحت الماء على امتداد القسم الجنوبي الشرقي للبركان، للحصول على تقييم دقيق بشأن حركته.

وينزلق «إتنا» بمعدل يتراوح بين 2 إلى 3 سنتيمترات سنويا، وفقا للبيانات التي نشرها الباحثون في شهر أكتوبر الماضي، كما رصدت الحسّاسات حركة في أجزاء بعيدة عن مركز النشاط البركاني، الأمر الذي يستبعد فرضية أن تكون «الماغما» أو المواد المنصهرة، هي المسؤولة عن حركة الجبل.

واستبعد فريق الباحثين احتمالية الانزلاق السريع للجبل نحو البحر، مؤكدين أن مثل هذه الانهيارات شائعة في دورة حياة البراكين، وخصوصا مع بركان مثل «إتنا»، الذي يقدّر عمره بـ 500 ألف عام.

