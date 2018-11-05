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فازت المتسابقة الفيتنامية فونغ خان نغوين، «23 عاما»، بلقب «ملكة جمال الأرض 2018».

وتدرس فونغ التسويق وتتحدث الإنكليزية والفيتنامية بطلاقة. وهي أول فيتنامية تفوز باللقب في تاريخ المسابقة.

وأقيمت فعاليات مسابقة «ملكة جمال الأرض 2018» مساء السبت في العاصمة الفلبينية مانيلا تحت رعاية الأمم المتحدة ضمن حملة ترويج دولية للحفاظ على البيئة.

يذكر أن مسابقة «ملكة جمال الأرض» هي الأحدث في مسابقات الجمال الدولية. وتتميز بأن جميع المشاركين يقدمون مشاريع بيئية. كما تعتبر مسابقة «ملكة جمال الأرض» ضمن «الأربعة الكبار» من أكبر المسابقات والأعرق، جنبا إلى جنب مع «ملكة جمال الكون»، «ملكة جمال العالم» و«ملكة جمال الأمم».

