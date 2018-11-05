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ابتكر باحثون في بريطانيا نظارات ذكية تعمل بدون بطاريات يمكنها تتبُع حركة العين، ومن الممكن استخدامها في مجال ألعاب الفيديو التي تعتمد على تقنيات الواقع الافتراضي.

ومن المعروف أن النظارات الذكية التي تتبع حركة العين لم تدخل في مجال تقنيات الواقع الافتراضي بسبب ارتفاع كلفتها وزيادة كمية الطاقة التي تستهلكها، ولكن مختبر دارت نيتس، في جامعة دارتماوث البريطانية، نجح في تطوير نظارات ذكية تعمل عن طريق الأشعة تحت الحمراء ومجموعة من الأقطاب الثنائية الضوئية، وهي تتيح مراقبة حركات العين وتسمح بالتحكم عن بعد في المنظومات الإلكترونية.

ومن الممكن استخدام النظارات الذكية في مراقبة المؤشرات الصحية للانسان. ونقل الموقع الإلكتروني تيك إكسبلور المتخصص في التكنولوجيا عن الباحث تشيا زوا المتخصص في مجال علوم الحاسبات في جامعة دارتماوث قوله إن النظارات الجديدة تمثل تطورا مثيرا لهواة الألعاب والمطورين وغيرهم من مستخدمي هذه النوعية من الأجهزة الإلكترونية القابلة للارتداء.

وأضاف أن هذه النظارات تمثل أول جهاز من نوعه يمكنه مراقبة حركة العين ومن الممكن تركيبه على نظارات الرؤية التي نستخدمها في حياتنا اليومية ويعمل بدون بطاريات.

