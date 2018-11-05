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الوفيات


فاطمة حسين محمد الخميس، أرملة محمد نجف نوبخت 74 عاماً شيعت، الرجال: بيان، مسجد الإمام الحسن، ت: 99811180، النساء: الرميثية، ق8، شارع اسامة بن زيد، م23، ت: 66554566
وندي آن ستافورد، زوجة أحمد عبدالمحسن عبدالقادر الحمود 55 عاماً شيعت، الروضة، ق3، ش34، م20 ديوان الحمود، ت: 99609609
فرحان خزعل سلمان الضويحي 74 عاماً شيع، الرجال: الجهراء، مقابل الصناعية، على الطريق السادس، ت: 55227407، النساء: العيون، ق4، ش7، م85، ت: 99259929
حصة حجي ربيعة بن شداد، أرملة عبداللطيف رمضان الجابر 88 عاماً التشييع التاسعة من صباح اليوم، الرجال: العديلية، ق2، ش29، م5، ديوان الجابر، ت: 99254440، النساء: العديلية، ق2، ش29، م5، ت: 97751777
دينه براك مبرك العتيبي، أرملة خلف مبارك العتيبي 78 عاماً التشييع بعد صلاة عصر اليوم بمقبرة صبحان، الرجال: الفنطاس، ق4، ش6، 465، ت: 99322555، النساء: الصباحية، ق3، ش11، م911
نوره محمد سميره الصعب، أرملة فلاح حزام الهاجري 82 عاماً التشييع التاسعة من صباح اليوم بمقبرة صبحان، الرجال: العزاء بالمقبرة فقط، ت: 66060456
إنا لله وإنا إليه راجعون


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