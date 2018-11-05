أول النهار

قال الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د. خالد المهدي ان خطة التنمية لن تتحقق بعمل القطاع الحكومي او الخاص او المنظمات الأممية بل تتطلب التعاون والتواصل.

واشار المهدي على هامش افتتاح ورشة عمل الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات في مبنى الأمم المتحدة يوم امس ان هذا المشروع يأتي ضمن 17 مشروعا بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي، كما انه يعتبر مشروعا مشتركا بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في الادارة العامة لمكافحة المخدرات، مؤكدا ان الاستراتيجية تعالج احد ابرز المخاطر التي تواجه رأس المال البشري.

وقال ان البرنامج يضم عددا من المكونات اهمها اعداد استراتيجية وطنية للوقاية بالاضافة لاشراك المجتمع المدني متمثلا في مؤسساته والفريق التطوعي المعروف بـ«غراس» لطرح آليات جديدة لنشر التوعية، مؤكدا ان شبكات التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا اصبحت احد الروافد التي يتم فيها التعامل الاساس اعلاميا من اجل مكافحة هذه الآفة.

وبين المهدي ان الورشة ستعرض بنودا مهمة فيما يتعلق بمكافحة المخدرات، اهمها التساؤل حول ما اذا كان المصروف من المؤسسات الحكومية في هذا الشأن يكفي لمكافحة هذه الآفة ام لا، لافتا الى ان الاشكالية في موضوع المخدرات هي استحداث الطرق الجديدة والمنتجات الكيميائية الجديدة ما يجعل الحرب ضد المخدرات حربا معقدة وليست حربا سهلة وبسيطة، بل هي حرب خفية، لافتا ايضاً الى ان المؤشرات تؤكد تزايد حالة الوفيات بالجرعات الزائدة، مؤكدا ان استحداث الآليات وتنوعها جعلنا نواجه حربا خفية من تفشي هذه الظاهرة، خصوصا انه حسب الشعار المتعارف عليه ان الصاحب ساحب، وغياب النظم الاخلاقية وغيرها من الامور السلبية التي طغت في المجتمع.

وأشار مهدي في كلمة الافتتاح الى انه استنادا الى خطة التنمية الوطنية، سيركز العمل خلال فترة 2015-2020 على التنمية الاقتصادية والاجتماعية ليشمل تطوير ادارة المؤسسات العامة والخدمات الاحصائية، كما يشمل على وجه التحديد تعزيز القدرة على الأداء والنهوض بنوعية القطاع الصحي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتقديم الدعم للوقاية من انماط السلوك غير الصحي وتطوير خدمات ووحدات علاجية جديدة.

وقال ان السنوات الممتدة من عام 2010 الى عام 2013، شهدت تزايد الجرائم المتصلة بالمخدرات، وكذلك تزايدت جرائم جنوح الأحداث ما استوجب حملات للوقاية والتوعية من مخاطر المخدرات على الأفراد بشكل خاص والمجتمع الكويتي بشكل عام.

واكد مهدي ضرورة استغلال اوقات الفراغ للنهوض ولتنمية قدرات الشباب للحد من المخاطر التي يمكن ان تنتج عن سوء استخدام وقت الفراغ وما لها من تداعيات، مشيرا ان خطة التنمية الوطنية كشفت ان للشباب في المتوسط ست ساعات فراغ في اليوم.

وبين انه تم تحديد ارتفاع اجمالي الجرائم، لا سيما الجرائم المتعلقة بالمخدرات كتحديات كبيرة يتطلب اتخاذ تدابير وقائية لمكافحة انتشارها ولقد اقر صناع القرار بوجود مشكلة تعاطي المخدرات في الكويت، لافتا ان القطاعين العام والمدني يبذلان جهودا متواصلة من اجل الوقاية والعلاج واعادة التأهيل والادماج في المجتمع المحلي. واكد مهدي انه رغم الجهود المبذولة هناك ثمة تزايد في اعداد المتضررين جراء تعاطي المخدرات، ما استوجب الاستثمار في انشاء واعلان المشروع الوطني لسياسة وادارة الوقاية من المخدرات، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووزارة الداخلية الممثلة في الادارة العامة لمكافحة المخدرات ومؤسسات الدولة للعمل على تنسيق الخدمات وترشيدها وتوحيدها لأن قضية تعاطي المخدرات هي مسؤولية مجتمعية مشتركة لكل مؤسسات الدولة، كل حسب تخصصه لتحسين وضع الخدمات المقدمة وتحديد الثغرات والاحتياجات. واكد مهدي في الختام ان المشروع يعمل على دعم صياغة وتنفيذ سياسة وطنية للوقاية من تعاطي المخدرات وسيسهم بشكل فعال في الحد من الجرائم المتعلقة بالمخدرات وبالتالي تقليص معدلات الجريمة بشكل عام، وخلق بيئة اكثر امنا وسلامة على المدى المتوسط والبعيد، ما يعد مساهمة مباشرة في تحقيق اهداف الامن والسلامة المرجوة بحسب خطة التنمية عن طريق زيادة ترشيد الخدمات اللازمة بالعمل في اطار استراتيجية متفق عليها لسياسة وادارة الوقاية من تعاطي المخدرات، وخطة تنفيذية لها، وادماج المساواة بين الجنسين ومراعاة الاعتبارات الجنسانية، ومسائل حقوق الانسان، من اجل التوفير الفعال للخدمات.

من جهته اكد الوكيل المساعد للتعليم والتدريب بوزارة الداخلية الشيخ مازن الجراح الحرص على الشراكة مع كل من الامم المتحدة والامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، مشيرا الى اهمية الشراكة المجتمعية انطلاقا من تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح لتنفيذ حملة وطنية للوقاية من المخدرات وحماية الشباب من خطر المخدرات، لافتا الى انها من اولويات الوزارة.

واشار الجراح، الى ان الداخلية تسعى بجميع اجهزتها وبالتعاون مع المؤسسات الاخرى من خلال استراتيجية عمل موحدة لمواجهة آفة المخدرات، لافتا الى عقد عدة اجتماعات تنسيقية نوعية مع جميع الجهات المعنية بهذه المشكلة، من منطلق التعاون المشترك بين الداخلية التي تسهر على امن وراحة المواطنين والمقيمين، وبين من يدعم الدور الامني والتعليمي والاجتماعي والثقافي والاعلامي من مختلف المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأوضح انه صيغت لذلك العديد من الفعاليات لكن مازال الخطر يحدق بنا» مشيرا الى ان هناك مراهقين وشباب يغرر بهم لتجربة المخدرات اما نتيجة لغياب الرقابة الاسرية، او لضعف في التوجيه، او لغياب الدور التثقيفي، مؤكدا على دور المدارس والجامعات لتعزيز مفاهيم الرقابة التربوية والتثقيف، مبينا انه استشعار بدور حب الوطن، فمن يستشعر ذلك لن يجرب المخدرات التي تذهب عقله وتدمر صحته وتفقده انتاجيته بالمجتمع.

وبين الجراح ان انطلاق المشروع الوطني لسياسة وادارة الوقاية من تعاطي المخدرات جاء نتيجة الحرص على مد جسور التعاون، وينفذ بين الوزارة ممثلة بالادارة العامة لمكافحة المخدرات والامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي ومكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، قائلا «نطمح لان تتم الاستفادة من هذا المشروع في وضع الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات حتى تتوحد جميع الجهود للعمل ضمن استراتيجية وطنية واضحة تخدم جميع المؤسسات للحد من تنامي آفة المخدرات.

