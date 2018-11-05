أول النهار

خاطب رئيس المجلس البلدي اسامة العتيبي الأمين العام بتفعيل نظام الرسائل النصية في المجلس البلدي، موضحا انها اصبحت وسائل التواصل والأتصال عامل اساسي خلاف الطرق المتعارف عليها بالأخص لدى الجهات الحكومية الرسمية والمخاطبات الورقيه حيث ان من معوقات العمل لدى الأمانه العامة للمجلس البلدي بطء تحديث المعلومات حيث ان الأمانة العامة دورها له شق تنسيقي كبير ووجب التطوير فيه بما يتناسب مع طبيعة العمل ومنهجه.

وأشار العتيبي في خطابه الى انه يوجد توسع اداري على مستوى الدولة واستحداث اختصاصات وجب علينا الوقوف على منهجية الدولة ومسايرتها لنتمكن من تسهيل التواصل معهم واصبح لزاماً علينا طرق هذا الباب ويصبح نافذة جديدة من نوافذ الأتصال مع الجهات الخارجية.

وطالب تفعيل نظام الرسائل النصيه على النحو التالي تذكير بموعد اللجان ودعوات الأشخاص والتنويهات لفعاليات المجلس وارسال التغيرات والتعديلات التي تطرأ على مواعيد اللجان وأرسال اهم القرارت التي تصدر عن المجلس البلدي برسائل مختصره مشددا على انه يجب العمل على توفير النظام وقاعدة البيانات من خلال تواصلكم مع جهات الدولة والوزارات المعنيه بحضور اجتماعات المجلس البلدي لتزويدكم بالأرقام المعتمدة، وأيضاً المباشرة بالاجراءات المالية والإدارية اللازمة.

