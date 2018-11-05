أول النهار

استقبل مدير إدارة التأهيل والتقويم بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د. ناصر العجمي المدير العام للمشروع التوعوي الوطني للوقاية من المخدرات «غراس» د. أحمد الشطي وقد ضم الاجتماع كلا من أ. نسرين المغربل مساعد المدير العام والسيد خالد الفضلي رئيس العلاقات العامة من إدارة المشروع وأ. ابتسام المزعل الباحثة الإعلامية بوزارة الأوقاف وخالد واصل المطيري من إدارة التأهيل والتقويم. استهدف اللقاء تبادل الخبرات ودراسة أوجه التعاون الممكنة في مجال الحماية من آفة إدمان المخدرات والتحذير منها ومن آثارها السلبية والاستفادة من الجهود المبذولة في ذات الاختصاص لحماية المجتمع، كما جاء هذا الاجتماع تأكيدا لمبدأ الشراكة والتعاون بين الإدارة مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني التي لها صلة وثيقة بأهداف وعمل الإدارة لما يقع على عاتقها من عبء الاهتمام وتأهيل وحماية الفئات المستهدفة من المتعافين من آفة الإدمان بمنزل منتصف الطريق ونزلاء مركز علاج الإدمان وذلك الشراكة والتعاون مع وزارة الصحة وغيرها من الجهات الرسمية ذات الصلة. ويعد هذا الاجتماع الأول هو بداية للتنسيق والتعاون المستقبلي بين الإدارة ومشروع غراس بهدف تكامل الجهود والاستفادة منها بصورة متكاملة، وقد اطلع فريق الزيارة على بعض الإنجازات التي قامت بها الإدارة على سبيل المثال: التعريف بالحملة الإعلامية القيمية «أسرة مطمئنة .... ووطن آمن» وأيضا الاطلاع على الإصدار التربوي الذي أعدته الإدارة للاهتمام بالفئات المستهدفة من نزلاء المؤسسات الإصلاحية ومركز علاج الإدمان والصحة النفسية ومنزل منتصف الطريق.

ومن جهة أخرى أعلن مدير إدارة التوجيه المجتمعي في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مشعل العتيبي أن إدارة التوجيه المجتمعي في وزارة الأوقاف بادرت انطلاقاً من الدور المنوط بها من خلال تدعيم السلوك الإيجابي بين أفراد المجتمع لتعزيز القيم الدينية والمجتمعية بتخصيص أحد إصداراتها التوجيهية لتتناول بعض الواجبات الواجب الالتزام بها خلال هذا الموسم الحالي تحت عنوان «معاً ... لوطن أجمل».

