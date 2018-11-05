أول النهار

يعقد ملتقى التعاون المصري الكويتي الاول فعالياته الاربعاء المقبل تحت عنوان «الشراكة والصداقة» بالتزامن مع الاجتماع الثالث لمجلس التعاون الذي يضم نخبة من كبار الشخصيات الاقتصادية والاستثمارية والمصرفية.

ومن المقرر أن يسلط الملتقى الضوء على الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية للعلاقة المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين وتشكل أرضية واعدة للاستفادة منها على جميع المستويات.

وأعرب السفير المصري لدى الكويت طارق القوني في تصريح صحافي عن سعادته بانعقاد الملتقى وما يسبقه من اجتماع لمجلس التعاون في دورته الثالثة والذي عقد اجتماعين سابقين في مصر عامي 2015 و2016.

وأشار السفير القوني الى ان الملتقى يأتي عقب الاصلاحات الهيكلية التي قامت بها مصر في مجال الاقتصاد والتحديث المستمر لجميع المرافق والبنى التحتية والخدمات إضافة إلى إطلاق حزمة من التشريعات التي تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية. ورأى أن الملتقى يعد نافذة مهمة للتعرف على فرص الاستثمار والتجارة في كلا البلدين وبما يدعم الشراكة القائمة بينهما.

وأشار إلى أنه رغم تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين ثلاثة مليارات دولار سنويا في المنتجات البترولية وغيرها إضافة إلى اعتبار الكويت ثالث أكبر مستثمر عربي ورابع أكبر مستثمر اجنبي في مصر فإن هذه الأرقام «لا تزال دون الطموح المطلوب ولا تعكس العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين».

