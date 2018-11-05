أول النهار



اعلن الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية وعضو الهيئة التنفيذية بدول مجلس التعاون د. عبدالله البدر عن استضافة الكويت اليوم وحتى 8 نوفمبر الحالي الاجتماع الخليجي للجنة تحديث الدليل والاعداد لمناقصة المستحضرات الصيدلانية لعام 2019 بدول مجلس التعاون في (فندق فور بوينت الشيراتون) الساعة 9 صباحاً تحت رعاية وزير الصحة د. باسل الصباح وبحضور وفد مجلس الصحة بدول مجلس التعاون وممثلي قيادات ومسؤولين من هيئات ووزارات الصحة «الخليجي» وهـــــي احــدى اللجــان الخليجية المهمة المشتركة لدول التعاون. وبين ان انشاء اللجنة على مستوى دول مجلس التعاون بغرض التنسيق بين دول المجلس بقطاع الادوية والأمصال واللقاحات.

