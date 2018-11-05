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كشفت مصادر قانونية لـالنهار ان كل من صدرت ضدهم أحكام بالحبس في قضية دخول مجلس الأمة، الموجودين في تركيا حالياً، سيعودون إلى الكويت بقوة القانون، وليس باختيارهم كما يروجون، ويشيعون أن عودتهم الطوعية ستكون بناء على ترتيبات لصدور عفو عنهم.

وأكدت المصادر ان اجراءات قانونية ستتم خلال أيام لاعادة المحكومين إلى البلاد تطبيقاً لقضاء محكمة التمييز الذي أثبت ادانتهم، وقضى بسجنهم.

ومضت تقول: ان النيابة العامة تواصلت مع نظيرتها التركية التي أبدت استجابة واضحة لتسليم الهاربين بعد ان يتم القبض عليهم، مشيرة الى ان فريقاً أمنياً كويتياً سيتوجه إلى اسطنبول لتسلم هؤلاء الهاربين بعد ان يكونوا في قبضة السلطات التركية.

ولفتت المصادر إلى ان على رأس المطلوبين من تركيا كلا من مسلم البراك، وفيصل المسلم، ومبارك الوعلان، وسالم النملان، وجمعان الحربش، ووليد الطبطبائي، اضافة الى مجموعة من الشباب غادر بعضهم تركيا إلى دول أخرى قبل أيام فور ان تواترت اليهم انباء بأن تسليمهم إلى الكويت سيتم في وقت قريب.

على ذات الصعيد قال النائب يوسف الفضالة امام ندوة لجمعية المحامين انه ومجموعة من النواب يعكفون حالياً على تعديل المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة التي تجعل عضوية النائب محلاً لتقدير النواب.

ولفت الى ان التعديل يهدف إلى ازالة اللبس الذي تركته تلك المادة ما ادى الى تصنيفها من قبل البعض بأنها غير دستورية، او على الأقل غير محكمة. من جهته، رأى المحامي د. نواف الياسين ان المادة 16 من لائحة المجلس يشوبها عدم الدستورية لانها قيدت نصاً مطلقاً من نصوص الدستور، كما انها تتعارض مع المادة 50 من اللائحة نفسها التي تتحدث عن اعلان اسقاط مباشر للعضوية عمن يفتقد شروطها.