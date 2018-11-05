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عواصم- الوكالات: تدخل الجولة الثانية من العقوبات الأميركية ضد إيران والتي وصفت بأنها الأقسى حيز التنفيذ اليوم بعد 180 يوما من انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي فيما تمسكت الجمهورية الاسلامية بتحدي العقوبات واعلنت موسكو أنها ستساعد حليفتها طهران على «مقاومة» مساعي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخفض امداداتها النفطية. وتستهدف العقوبات الجديدة موانئ إيران وقطاع الطاقة والحوالات المصرفية المرتبط بالنفط ومشتقاته والحوالات المصرفية الاجنبية مع بنك إيران المركزي وخدمات الرسائل المالية الخاصة وخدمات الاكتتاب.

وحددت الولايات المتحدة في مايو السابق 12 شرطا للعودة الى خطة العمل المشتركة (الاتفاق النووي) الذي وقعه إيران ودول مجموعة «5+1» التي تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا.

وتشير بيانات نشرها البيت الابيض الى أن صادرات ايران من النفط تراجعت حتى قبل تطبيق العقوبات بواقع مليون برميل يوميا فيما توقف استيراد اكثر من 20 دولة للنفط الايراني. ومع أن ادارة الرئيس ترامب اعلنت انها ستمنح «اعفاءات مؤقتة» لـ8 دول يرجح ان يكون من بينها العراق وتركيا من العقوبات إلا أن هذا لن يكون كافيا لمنع تراجع حجم الصادرات الايرانية من الخام.

في المقابل قال قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال محمد علي جعفري، أمس إن بلاده ستقاوم «الحرب النفسية» والعقوبات الأميركية على قطاعها النفطي وستتغلب عليها. في حين اكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) الإيراني علي لاريجاني أن «الشعب الإيراني أقوى من أن يستطيع ترامب إرغامه على الركوع والانصياع»، مضيفا أن «الشعوب سئمت الهيمنة الأميركية وتسعى للخلاص منها».

في غضون ذلك وعدت روسيا بمساعدة إيران في «مقاومة الجهود الأميركية لتحجيم مبيعات نفطها». وقال وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك لصحيفة «فايننشال تايمز» إن موسكو تتطلع لمواصلة تطوير تجارتها بالنفط الإيراني الذي تبيعه إلى بلدان أخرى وفق اتفاق النفط مقابل البضائع مع إيران وقالت وزارة الطاقة الروسية إنها «تؤكد قطعا» بأن هذه التجارة ستستمر الأسبوع المقبل.

وقد كشفت الخطوط الجوية الإيرانية أنها تسعى إلى شراء طائرات من أي شركة لا تحتاج إلى إذن بيع من الولايات المتحدة موضحة انها تنظر في شراء طائرات من طراز «سوخوي سوبر جيت 100» روسية.

