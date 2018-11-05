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قال مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي إن البلاد تشهد طقسا غير مستقر ورياحا نشيطة مثيرة للغبار مع فرصة لهطول أمطار رعدية متفرقة.

وأضاف القراوي لـ(كونا) أن البلاد تتأثر خلال اليومين المقبلين بحالة من عدم الاستقرار بالطقس إثر امتداد المنخفض السوداني الموسمي تزامنا مع وجود منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا ما يؤدي إلى تكاثر كميات السحب وأمطار متفرقة قد تكون رعدية وغزيرة على بعض المناطق.

وأشار إلى نشاط في الرياح الجنوبية الشرقية قد تتجاوز سرعتها 50 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار متوقعا أن تبلغ هذه الحالة ذروتها اليوم وتمتد حتى يوم غد الثلاثاء.

وكانت مؤسسة الموانئ أعلنت امس عن توقف حركة الملاحة البحرية في ميناء الشعيبة مؤقتا بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت المؤسسة في بيان لها إن عمليات دخول وخروج السفن في ميناء الشعيبة توقفت بسبب سوء الطقس اذ وصلت سرعة الرياح الى اكثر من 46 كيلومترا في الساعة وارتفاع الامواج من 3 الى 5 أقدام.

