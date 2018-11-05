الأولى

أكدت نائب المدير العام لشؤون العمالة الوطنية في برنامج إعادة الهيكلة إيمان الانصاري أن البرنامج يسير بخطوات ثابتة لتدريب وتوظيف وتسكين العناصر الوطنية للعمل في مختلف مؤسسات القطاع الخاص.

واشارت الى ان عدد المستفيدين من العلاوة الاجتماعية بلغ في العام 2014 حوالي 74 ألف مواطن، في حين بلغ العام الماضي حوالي 70 ألفا، وقد وصل إجمالي المبلغ المنفق عليهم 471 مليون دينار .

وأوضحت أن البرنامج يقوم بدور فاعل في معالجة ظاهرة التوظيف الوهمي من خلال التدخل التشريعي للحد من الظاهرة، والتحقق من صرف المزايا المالية لمستحقيها،إضافة إلى الربط الآلي بين الإدارة العامة للمنافذ وجهة صرف دعم العمالة، تعديل المادة 14 من القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.

ولفتت الأنصاري، إلى أن انخفاض اعداد المعينين في القطاع الخاص يرجع إلى دور البرنامج الذي يهدف إلى السيطرة على التعيين الوهمي، ودعم العمالة الوطنية ذات الكفاءة العالية ليتمكنوا من القيام بدورهم في قيادة وتطوير العمل بالقطاع الخاص ودعم الاقتصاد والتنمية الوطنية.

