الأولى

انتخبت اللجنة التشريعية النائب خالد الشطي رئيسا لها اثر حصوله على 4 أصوات مقابل صوتين لمنافسه النائب محمد الدلال، ما دعا النائب عادل الدمخي الى اعلان عدم استمراره في اللجنة بصورة شفهية، تمهيدا لتقديم استقالته منها رسميا.

جاء ذلك في ظل غياب النائب محمد هايف الذي سبق ان اعلن عزمه تقديم استقالته من اللجنة.

وبعد ان زكت اللجنة النائب خليل ابل مقررا قال: ان الدمخي اعلن انسحابه و«كنا نتأمل التعاون لكن ما حدث ليس تعاونا». واضاف: اتفقنا على اجتماع أسبوعي كل اثنين توجد به جلسة، واجتماع كل اثنين وثلاثاء في الأسبوع الذي لا توجد به جلسة، وذلك لاستعجال النظر في الاقتراحات بقوانين والمشاريع المعروضة.